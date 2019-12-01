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Россия узнала соперников по Евро-2020: полные результаты жеребьевки

17:26 1.12.2019
Фото: matchtv.ru

30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года .

Сборная России сыграет в группе B вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Полные результаты жеребьевки выглядят так:

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Матчи Евро-2020 будут сыграны следующим летом в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, напоминает Накануне.RU. Сборная России проведет две встречи в группе дома, а третью, против Дании – в Копенгагене.

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат Европы по футболу
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 00:38
Гость: АНТУАН

Сегодня состоялся центральный матч тура "Зенит-Спартак".Наивный тренер Спартака
немецкий румын Тедеско надеялся победить зенитовцев. Но не тут то было.
Зенит забил единственный гол в стиле Дзюбы.Это главный тактический прием зенитовцев, когда здоровенный костолом и амбал Артемка, растолкав всех и вся
запихивает гол в ворота соперников.Во втором тайме игрок Зенита сыграл рукой
в штрафной, но и в первом и во втором случае наивный тренер Тедеско
зря расчитывал на честное судейство на "Газпром-Арене".Это тебе, Доменико, не Германия, туды ее в качель.
02.12.2019, 00:30
Гость: Kpyk

они от антарктической части...супротив пингуинов прошмыгнули
02.12.2019, 00:28
Гость: Kpyk

а оно нам русским каким боком? хотели самостоятельно - ну дык и в перёд!
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