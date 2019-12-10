Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов поддержал решение ВАДА
Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24.
Накануне, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, на четыре года.
Поводом для столь сурового наказания стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала ВАДА в начале 2019 года.