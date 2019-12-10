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Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов поддержал решение ВАДА

17:27 10.12.2019
Александр Тихонов. Фото с сайта sakhalin.info
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Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24.

Накануне, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, на четыре года. 

Поводом для столь сурового наказания стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала ВАДА в начале 2019 года. 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 00:37
Гость: Олег

Тихонову почему то верю. В нашем спорте окопалась спортивная мафия.
10.12.2019, 23:35
Гость: поцу

значит ты утверждаешь что в советскуое время наши спортсмены-как Тихонов-употребляли допинг Отвечаешь за свои слова или сболтнул не подумав А как же тогда великие победы и великие спортсмены СССР Под допингом получается побеждали
10.12.2019, 22:59
Гость: Не пацану, а поцу

Поц, посмотри на фото с Тихоновым.
"Иконостас" большой, а он сам, как выглядит?
Он же глубокий инвалид.
А от чего, так?
Да "перекушал" в молодости специальных снадобий, допингов, то бищь ...
От спортивной чиновничьей кормушки оторвали, вот он и мстит.
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