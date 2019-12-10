Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов поддержал решение ВАДА

17:27

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24.

Накануне, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, на четыре года.

Поводом для столь сурового наказания стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала ВАДА в начале 2019 года.