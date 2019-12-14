Министру спорта РФ Павлу Колобкову тайно вручили орден Александра Невского

12:13

Фото со страницы Павла Колобкова в соцсети

По информации Sports.ru, Министр спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой на источники.

Как правило указы о награждении подобными орденами публикуются на соответствующих государственных порталах, но указ о награждении Колобкова опубликован не был.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Награждение министра спорта произошло на фоне допингового скандала в российском спорте. 9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

В этой ситуации многие эксперты предсказывают многочисленные смены спортивного гражданства и многомиллиардные потери денег, вложенных в российский спорт.