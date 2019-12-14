Министру спорта РФ Павлу Колобкову тайно вручили орден Александра Невского
По информации Sports.ru, Министр спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой на источники.
Как правило указы о награждении подобными орденами публикуются на соответствующих государственных порталах, но указ о награждении Колобкова опубликован не был.
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.
Награждение министра спорта произошло на фоне допингового скандала в российском спорте. 9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.
В этой ситуации многие эксперты предсказывают многочисленные смены спортивного гражданства и многомиллиардные потери денег, вложенных в российский спорт.