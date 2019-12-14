]]>
]]>
Главная Спорт Новости

Министру спорта РФ Павлу Колобкову тайно вручили орден Александра Невского

12:13 14.12.2019
Фото со страницы Павла Колобкова в соцсети
Материалы по теме:

По информации Sports.ru, Министр спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой на источники.

Как правило указы о награждении подобными орденами публикуются на соответствующих государственных порталах, но указ о награждении Колобкова опубликован не был.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Награждение министра спорта произошло на фоне допингового скандала в российском спорте. 9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

В этой ситуации многие эксперты предсказывают многочисленные смены спортивного гражданства и многомиллиардные потери денег, вложенных в российский спорт.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Министерство спорта РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2019, 19:32
Гость: Carlos

Он что, Штирлиц по совместительству?
14.12.2019, 19:31
Гость: Наркотик

только недалёкий и простодушный гуманоид либо злой и коварный троль может писать что допинг не мировая проблема и не писать,что РФ при всех равных условиях пошла вместо паровоза при сложившихся против неё политусловиях,и Запад убивает зайцев-уничтожает российской кровью свои проблемы и кусает политических противников.
14.12.2019, 19:31
Гость: Александр Невский:

За этакий "труд" впору вмазать по морде...
Режимом же тайно вручается орден
Тому, чей "надрывно" неистовый пыл
Отечество Олимпиады лишил!?
Все комментарии (25)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.