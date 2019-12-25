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Власти увеличили премии российским спортсменам за медали

16:27 25.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Правительство РФ увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на чемпионатах мира увеличены с 224 тысяч до 358,4 тысячи рублей, за серебряные — со 112 до 179,2 тысячи рублей, за бронзовые — с 67,2 до 107,5 тысячи рублей.

Размеры премий за аналогичные награды на чемпионатах Европы соответственно увеличены со 112 до 179,2 тысячи рублей , с 56 до 89,6 тысячи рублей и с 33,6 до 53,8 тысячи рублей.

Ранее в декабре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) наказал Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории жесткими санкциями. Из-за санкций WADA в ближайшие четыре года на международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях еще и в урезанном составе.

Темы: Спортивные события и персоны, Правительство России
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 18:54
Гость: Жора

Это чтобы спортсмены не разбежались ?
25.12.2019, 17:30
Гость: Поздно

пить боржоми...
25.12.2019, 17:10
Гость: Это можно делать без риска,

скоро медалей не будет.
Все комментарии (4)
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