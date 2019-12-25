Власти увеличили премии российским спортсменам за медали

16:27

Правительство РФ увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на чемпионатах мира увеличены с 224 тысяч до 358,4 тысячи рублей, за серебряные — со 112 до 179,2 тысячи рублей, за бронзовые — с 67,2 до 107,5 тысячи рублей.

Размеры премий за аналогичные награды на чемпионатах Европы соответственно увеличены со 112 до 179,2 тысячи рублей , с 56 до 89,6 тысячи рублей и с 33,6 до 53,8 тысячи рублей.

Ранее в декабре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) наказал Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории жесткими санкциями. Из-за санкций WADA в ближайшие четыре года на международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях еще и в урезанном составе.