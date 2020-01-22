]]>
]]>
Главная Спорт Новости

Россия впервые выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады

19:02 22.01.2020

Сборная России разместилась на первом месте общего зачета по итогам завершившихся в швейцарской Лозанне зимних юношеских Олимпийских игр.

Фото: Наталья Пахаленко, ОКР

Россияне завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Второе место занимает Швейцария, на счету которой 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Россияне обошли Швейцарию в последний момент, выиграв финал мужского хоккейного турнира, закрывавшего программу Игр, пишет "Интерфакс". При равенстве наград высшего достоинства у сборной России преимущество по числу серебряных медалей.

Третье место в общем зачете заняла Япония (9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медали).

Соревнования в Лозанне проходили с 9 по 22 января.

Зимняя юношеская Олимпиада проходила в третий раз, Россия выиграла медальный зачет впервые.

Темы: Зимние виды спорта, Юношеские Олимпийские игры
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2020, 01:46
Гость: Руснац

Так хохло если не влезет невпопад, то спать не сможет.
22.01.2020, 22:43
Гость: Ю(д)жин Недопивайко

Ты не переживай. У Саши всегда есть выбор- пойти к, в, или на. А делать он будет теперь только то, что прикажут. Это он сам выпросил.
И вообще, тут маненько другая тема, про настоящих спортсменов!
22.01.2020, 20:28
Гость: Северин Наливайко

Все болельщики русского футбола надеялись, что после выхода из мест заключения
Александр Кокорин вновь проявит себя в лучшей русской команде Зенит.И Саша
начал усердно тренироваться и уже достиг определенной формы. Ему предлагали
перейти в нидерландский Фейеноорд, но Александр -истинный патриот России желает выступать только за петербургцев.Но враги русского футбола решили
унизить современного российского Стрельцова. Они отослали Сашу играть за аутсайдера чемпионата команду Сочи.Понятно, что игра за этот клуб-кандидата на вылет в ФНЛ не улучшит, а наоборот загубит на корню мастерство великого русского футболиста. Александр должен проявить принципиальность и не переходить в слабую команду.Прекратить дискриминацию Александра Кокорина.
Верим, что Саша победит.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации