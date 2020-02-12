Подведены итоги социальной кампании «Голосуй за свой каток!»

12:20

Конкурс «Голосуй за свой каток!» направлен на восстановление заброшенных дворовых спортивных площадок

Развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности – один из залогов успешной популяризации любительского спорта и привлечения большого количества людей к ведению активного образа жизни.

А сокращение инвестиций в такие спортивные объекты (в 2016 году было вложено 750 млн. рублей, а уже в 2017 году – 725 млн.) вызывает обратный процесс: примерно половина жителей страны уже не может прокатиться на коньках или сыграть с друзьями в хоккей у себя во дворе.

При этом заинтересованность населения в занятиях спортом с каждым годом, напротив, растет. Так, по данным Министерства спорта РФ, к 2016 году регулярно занимались спортом 31,9% жителей страны, а к 2018 году этот процент возрос до 36,8%.

В свою очередь бренд NIVEA, главной ценностью которого является забота о потребителях, принял решение проводить на территории России социальный конкурс «Голосуй за свой каток!», направленный на восстановление заброшенных ледовых площадок. За всю историю конкурса, которая началась еще в 2014 году, было отреставрировано целых 18 катков.

Илья Авербух

Согласно правилам, подать заявку на участие мог любой желающий. В рамках шестого конкурса «Голосуй за свой каток!» организаторы получили 199 заявок, а победителями стали Ярославль (в категории «Большие города», получив 16 267 голосов) и Селенгинск (в категории «Маленькие города» с результатом в 7 702 голоса). Специальным призом за высокую активность и волю к победе по решению жюри был награжден город Кандалакша.

Открытие катка в Ярославле

«Восстанавливая ледовые площадки в разных регионах России, мы стремимся поддерживать интерес россиян к любительскому спорту и просто активному проведению досуга – совершенно не обязательно быть фигуристом или хоккеистом, чтобы приходить на новые катки. Приятно отметить, что еще до открытия спортивных площадок по результатам шестого конкурса «Голосуй за свой каток!» мы видели, насколько они будут востребованы: жители всех победивших населенных пунктов проявили невероятную сплоченность и активность, агитируя поддерживать местные заявки. Уверен, популярность катков будет только расти!», – отметил директор по маркетингу NIVEA Россия и СНГ Тома Додан.



Фото предоставлены пресс-службой NIVEA