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Союз чеченской молодежи оправдал пытавшихся устроить драку болельщиков

16:51 5.03.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На матче четвертифинала Кубка России в Грозном фанаты «Ахмата» пытались атаковать болевших за «Зенит» зрителей, потому что те сняли футболки.

Матч завершился со счётом 1 - 2 в пользу «Зенита», а разнимать болельщиков пришлось полиции и самим футболистам.

При этом председатель союза Рустам Тапаев заявил, что «это нормально».

«Когда туристы едут в какую-то страну, допустим, Саудовскую Аравию, в Дубаи или ещё куда-то, всегда есть какие-то особенности, которые человек должен знать. Я думаю, так же и в регионах России. Это уже скорее работа РФС или фанатских каких-то организаций, которые должны рассказывать и проводить какую-то работу среди болельщиков и фанатов, о том, чтобы они понимали, что есть определённые какие-то действия в разных регионах, которые могут как-то могут быть восприняты по-другому.

Я считаю, что это нормально, не плохо и не хорошо. Мы все разные. В нашем разнообразии и заключается вся прелесть нашей страны, поэтому, наоборот, чем больше мы будем об этом знать, тем будет лучше нам всем», - цитирует слова Тапаева радиостанция «Говорит Москва».

Тапаев отметил, что футбольные фанаты должны учитывать особенности тех регионов, которые они посещают.

Темы: Футбол в России
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 22:29
Гость: Там что,

есть поправка о государствообразующих чеченцах?
05.03.2020, 21:59
Гость: CAB

Если Союз чеченской молодежи оправдал..., то я же, как Христианин, поблагадарю за отвешанные тумаки полураздетым/обнаженным российским болельшикам.
До сих пор храню обиду на них - полубнаженная/орушая/озверевшая российская толпа в Польше, чемпоонат мира, и.... транспорант со св. Георгием/Георгий Победоносец, к. почитаем и в Ислме.
Жму руку, мои благодарности.
05.03.2020, 21:29
Гость: ОСБМББ

Альпийское нищенство
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