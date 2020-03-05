Союз чеченской молодежи оправдал пытавшихся устроить драку болельщиков

16:51

На матче четвертифинала Кубка России в Грозном фанаты «Ахмата» пытались атаковать болевших за «Зенит» зрителей, потому что те сняли футболки.

Матч завершился со счётом 1 - 2 в пользу «Зенита», а разнимать болельщиков пришлось полиции и самим футболистам.

При этом председатель союза Рустам Тапаев заявил, что «это нормально».

«Когда туристы едут в какую-то страну, допустим, Саудовскую Аравию, в Дубаи или ещё куда-то, всегда есть какие-то особенности, которые человек должен знать. Я думаю, так же и в регионах России. Это уже скорее работа РФС или фанатских каких-то организаций, которые должны рассказывать и проводить какую-то работу среди болельщиков и фанатов, о том, чтобы они понимали, что есть определённые какие-то действия в разных регионах, которые могут как-то могут быть восприняты по-другому.

Я считаю, что это нормально, не плохо и не хорошо. Мы все разные. В нашем разнообразии и заключается вся прелесть нашей страны, поэтому, наоборот, чем больше мы будем об этом знать, тем будет лучше нам всем», - цитирует слова Тапаева радиостанция «Говорит Москва».

Тапаев отметил, что футбольные фанаты должны учитывать особенности тех регионов, которые они посещают.