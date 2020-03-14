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Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

19:05 14.03.2020

Выдающийся французский биатлонист Мартен Фуркад перед заключительной гонкой сезона — преследованием на этапе Кубка мира в Контиолахти - объявил о завершении карьеры.

«Спасибо за путешествие. Время сказать «Прощай», — написал 31-летний Фуркад в своем Twitter.

Издание «Спорт-Эксрпесс» опубликовало письмо Фуркада, размещенное во французском издании Nordic Magazine:

«Бывают решения, меняющие жизнь. Я часто удивлялся, было ли так задумано, когда я 30 лет назад впервые встал на лыжи в родных Пиренеях. Кажется, я просто ехал по снежной трассе за своим братом Симоном, как и большинство младших братьев. Мне нравилось ощущение скольжения по трассе, нравилось расти в этой среде. Я любил это. Страстно.

Понемногу, благодаря определяющим встречам и вкусу к соревнованиям, я начал оставлять свой след. Это сформировало меня как спортсмена, но, прежде всего, как человека. Помогло мне определить себя. Узнать, кто я. Слепить себя...

Я исполнил свои мечты и пережил самые прекрасные эмоции. Я боролся и побеждал. И страдал тоже. Я падал и поднимался. Я рос. И мог видеть, как растет мой спорт...

Я мог уйти еще тогда, на следующий день после последний гонки в Пхенчхане, где я выиграл три новых золота. Но во мне еще был внутренний стержень. Он помог мне справиться с турбулентностью в прошлом году и вырасти еще больше. И он удерживал меня, пока я не выиграл золото на чемпионате мира — сначала личное, а потом и с командой, с Эмельяном, Симоном, Кантеном... Фабьеном и Антуаном — со всеми. Уверен, теперь моя миссия завершена, как бы ни закончился этот сезон.

Я помню все места, все лица, все эмоции, которые сопровождали мою карьеру. Сомнения и испытания, которые я прошел, мечты, которые сбылись. Я оставляю эту часть своей жизни позади. Спасибо вам всем — во Франции, России, Норвегии, Германии, Чехии и Италии, где бы вы ни находились, за то, что подбадривали, поддерживали и любили меня. За то, что превратили индивидуальную карьеру в коллективное приключение».

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, обладатель 13 золотых медалей чемпионатов мира, в том числе — 11 в личных гонках. Всего у Фуркада 28 медалей чемпионатов мира, 26 малых хрустальных глобусов, 82 победы на этапах Кубка мира и 149 подиумов.

Темы: Биатлон в России и в мире, Выдающиеся спортсмены за рубежом
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 23:42
Гость: Виктор

Видимо, выбрал свою норму лекарств от астмы, набрался до затылка, этот честнейший спортсмен-инвалид.
14.03.2020, 20:30
Гость: Тренер

Браво Мартен Фуркад он отличный спортсмен. Он сам конечно упорный но не следует забывать как в него верили и последовательно готовили французские тренеры. Чтобы он вырос из начинающего юнца в отличного мастера по биатлону. Чего увы не скажешь о наших спортсменах и тренерах, разброд и шатание и никаких выдающихся результатов последнее время. У федерации нету денег, все украли чтобы купить шлифовальную машину для лыж, приходиться к норвежцам или немцам ходить и просить. Только Логинов единственный выиграл чемпионат мира. И что после этого началось, его настоящая травля в западных СМИ, заслали итальянскую полицию в его номер в 6 утра по запросу союза биатлонистов IBU искали допинг, но ничего естественно не нашли. Конфисковали телефон и ноутбук чтобы там попытаться что-то найти, какие-то улики в личной переписке.
14.03.2020, 20:00
Гость: ну вот

одним "фальшиво-монетчиком " от спорта, стало меньше .
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