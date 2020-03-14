Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

19:05

Выдающийся французский биатлонист Мартен Фуркад перед заключительной гонкой сезона — преследованием на этапе Кубка мира в Контиолахти - объявил о завершении карьеры.

«Спасибо за путешествие. Время сказать «Прощай», — написал 31-летний Фуркад в своем Twitter.

Издание «Спорт-Эксрпесс» опубликовало письмо Фуркада, размещенное во французском издании Nordic Magazine:

«Бывают решения, меняющие жизнь. Я часто удивлялся, было ли так задумано, когда я 30 лет назад впервые встал на лыжи в родных Пиренеях. Кажется, я просто ехал по снежной трассе за своим братом Симоном, как и большинство младших братьев. Мне нравилось ощущение скольжения по трассе, нравилось расти в этой среде. Я любил это. Страстно.

Понемногу, благодаря определяющим встречам и вкусу к соревнованиям, я начал оставлять свой след. Это сформировало меня как спортсмена, но, прежде всего, как человека. Помогло мне определить себя. Узнать, кто я. Слепить себя...

Я исполнил свои мечты и пережил самые прекрасные эмоции. Я боролся и побеждал. И страдал тоже. Я падал и поднимался. Я рос. И мог видеть, как растет мой спорт...

Я мог уйти еще тогда, на следующий день после последний гонки в Пхенчхане, где я выиграл три новых золота. Но во мне еще был внутренний стержень. Он помог мне справиться с турбулентностью в прошлом году и вырасти еще больше. И он удерживал меня, пока я не выиграл золото на чемпионате мира — сначала личное, а потом и с командой, с Эмельяном, Симоном, Кантеном... Фабьеном и Антуаном — со всеми. Уверен, теперь моя миссия завершена, как бы ни закончился этот сезон.

Я помню все места, все лица, все эмоции, которые сопровождали мою карьеру. Сомнения и испытания, которые я прошел, мечты, которые сбылись. Я оставляю эту часть своей жизни позади. Спасибо вам всем — во Франции, России, Норвегии, Германии, Чехии и Италии, где бы вы ни находились, за то, что подбадривали, поддерживали и любили меня. За то, что превратили индивидуальную карьеру в коллективное приключение».

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, обладатель 13 золотых медалей чемпионатов мира, в том числе — 11 в личных гонках. Всего у Фуркада 28 медалей чемпионатов мира, 26 малых хрустальных глобусов, 82 победы на этапах Кубка мира и 149 подиумов.