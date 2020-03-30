Япония и МОК согласовали дату открытия Олимпиады

16:02

Япония и Международный олимпийский комитет договорились о датах проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Как пишет РИА Новости, открытие Олимпийских игр состоится 23 июля 2021 года. Как объявил председатель оргкомитета Игр Ёсиро Мори, Олимпиада продлится до 8 августа.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли нв 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе президент МОК Томас Бах по телефону обсудил вопрос с членами комитета. Как отмечается, все выступившие поддержали решение перенести Игры и отметили важность того, что его приняли совместно с японским правительством.

Олимпийский огонь доставили в Токио из Греции 20 марта, он останется в Японии.