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Россию и Катар обвинили в подкупе ФИФА для проведения чемпионатов мира

13:51 7.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в даче взятки ФИФА для проведения чемпионатов мира.

Обвинительный акт был подан в Окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка.

В акте сообщается, что Россия и Катар при голосовании за право проведения ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах подкупили чиновников. В частности, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер якобы получил от России взятку в размере 5 млн. долларов, а Рафаэлю Сальгеро (был в исполнительном комитете ФИФА) пообещали 1 млн долларов.

При голосовании за Катар взятки получили бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра, бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации Николас Леоз.

Данное заявление прокомментировал бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо - прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», - сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Темы: Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 19:09
Гость: АНТУАН

Иван Иванычу.Ты -бы так -же усердно боролся с допингом в своей стране.
Что-то твоего жалкого голоса не было слышно когда тренер Чегин травил своих воспитанников убийственным для здоровья допингом? Здоровьем он озаботился
норвежских лыжников -лицемер.
07.04.2020, 18:56
Гость: опытному

а что в Ираке тоже чемпионат хотели проводить-что то я забыл Давно очень было там что-то не особо приятное А вот что-не упомню
07.04.2020, 18:53
Гость: гнусному

видно что ты очень любишь кавычки ставить Но что хотел сказать то
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