Россию и Катар обвинили в подкупе ФИФА для проведения чемпионатов мира

13:51

Министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в даче взятки ФИФА для проведения чемпионатов мира.

Обвинительный акт был подан в Окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка.

В акте сообщается, что Россия и Катар при голосовании за право проведения ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах подкупили чиновников. В частности, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер якобы получил от России взятку в размере 5 млн. долларов, а Рафаэлю Сальгеро (был в исполнительном комитете ФИФА) пообещали 1 млн долларов.

При голосовании за Катар взятки получили бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра, бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации Николас Леоз.

Данное заявление прокомментировал бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо - прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», - сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».