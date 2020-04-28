ФК «Крылья Советов» накажет своего вратаря за критику российских властей
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" решил наказать вратаря команды Евгения Фролова за интервью последнего журналисту Сергею Егорову.
Во время беседы спортсмен резко высказался в адрес правительства и президента страны за отсутствие реальной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.
«Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей денег нет, а штрафы — по пять тысяч. А мы видим, как работает наша полиция. Заламывают руки и увозят. Либо по щщам надают. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты — раб", - жестко заявил Фролов, добавив, что заявления властей не соответствуют действительности.
Он привел в пример бизнесменов, которые столкнулись с массовыми отказами банков в предоставлении льготных кредитов или отсрочек.
В руководстве футбольного клуба заявили, что футболист понесет наказание за то, что давал интервью без предварительного согласования, тем самым он нарушил условия контракта. Там отдельно подчеркнули, что не поддерживают и не разделяют мнение Фролова и его заявления причинили ущерб интересам клуба.
Опального футболиста поддержал известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. В своем Telegram он написал, что ограничение на высказывание собственного мнения противоречит гражданским правам, и если подобный пункт содержится в трудовом соглашении, то он не имеет силы.
"Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет", - написал Уткин.
По мнению журналиста, руководство футбольного клуба наказало Фролова для того, чтобы у них не было проблем с финансированием. Именно для этого и была опубликована информация на сайте клуба. "Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации", - резюмировал Уткин.