ФК «Крылья Советов» накажет своего вратаря за критику российских властей

13:43

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" решил наказать вратаря команды Евгения Фролова за интервью последнего журналисту Сергею Егорову.

Во время беседы спортсмен резко высказался в адрес правительства и президента страны за отсутствие реальной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

«Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей денег нет, а штрафы — по пять тысяч. А мы видим, как работает наша полиция. Заламывают руки и увозят. Либо по щщам надают. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты — раб", - жестко заявил Фролов, добавив, что заявления властей не соответствуют действительности.

Он привел в пример бизнесменов, которые столкнулись с массовыми отказами банков в предоставлении льготных кредитов или отсрочек.

В руководстве футбольного клуба заявили, что футболист понесет наказание за то, что давал интервью без предварительного согласования, тем самым он нарушил условия контракта. Там отдельно подчеркнули, что не поддерживают и не разделяют мнение Фролова и его заявления причинили ущерб интересам клуба.

Опального футболиста поддержал известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. В своем Telegram он написал, что ограничение на высказывание собственного мнения противоречит гражданским правам, и если подобный пункт содержится в трудовом соглашении, то он не имеет силы.

"Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет", - написал Уткин.

По мнению журналиста, руководство футбольного клуба наказало Фролова для того, чтобы у них не было проблем с финансированием. Именно для этого и была опубликована информация на сайте клуба. "Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации", - резюмировал Уткин.