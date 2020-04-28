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ФК «Крылья Советов» накажет своего вратаря за критику российских властей

13:43 28.04.2020
Евгений Фролов
Скриншот с видео
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Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" решил наказать вратаря команды Евгения Фролова за интервью последнего журналисту Сергею Егорову.

Во время беседы спортсмен резко высказался в адрес правительства и президента страны за отсутствие реальной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. 

«Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей денег нет, а штрафы — по пять тысяч. А мы видим, как работает наша полиция. Заламывают руки и увозят. Либо по щщам надают. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты — раб", - жестко заявил Фролов, добавив, что заявления властей не соответствуют действительности.

Он привел в пример бизнесменов, которые столкнулись с массовыми отказами банков в предоставлении льготных кредитов или отсрочек.

В руководстве футбольного клуба заявили, что футболист понесет наказание за то, что давал интервью без предварительного согласования, тем самым он нарушил условия контракта. Там отдельно подчеркнули, что не поддерживают и не разделяют мнение Фролова и его заявления причинили ущерб интересам клуба. 

Опального футболиста поддержал известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. В своем Telegram он написал, что ограничение на высказывание собственного мнения противоречит гражданским правам, и если подобный пункт содержится в трудовом соглашении, то он не имеет силы. 

"Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет", - написал Уткин. 

По мнению журналиста, руководство футбольного клуба наказало Фролова для того, чтобы у них не было проблем с финансированием. Именно для этого и была опубликована информация на сайте клуба. "Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации", - резюмировал Уткин.

Темы: События в мире футбола, Футбол в России
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 21:37
Гость: Макар

У роналды другой уровень. И заработок другой. Хотя и региональные спортсменюки тоже не бедствуют..
А что неправильного он сказал? Всё верно.
28.04.2020, 21:32
Гость: личный опыт

И, кстати, какого это ... вы, холуи, затыкаете рот свободному гражданину Российской Федерации и препятствуете критике гражданином РФ властей. Совсем о....ли?
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Команда "Крылья Советов" финансируется из бюджета, да еще идет на предпоследнем месте в чемпионате России.
Посмотрел бы я на тебя отважного такого, когда ты балансировал на грани увольнения, как бы ты в лицо твоему начальнику резал правду-матку.
Смелые все такие, диванные бойцы.
28.04.2020, 20:54
Гость: Я не въехал...

крылья каких "Советов"? Что за название?
Из той же серии, что и "Московский комсомолец".
С таким же успехом в Германии может выходить "Берлиский гитлерюгендовец".
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