Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»

13:47

Тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые просят у государства финансовую помощь в период вынужденных нерабочих дней.

"Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, выбирай другую профессию", - говорит Шалимов. Он сравнил тех, кто сегодня "ноет", с бомжами, отметив, что они живут лучше, чем бомжи. Тогда ради чего этим юдям помогать?

На эти слова отреагировал популярный футбольный комментатор Василий Уткин. "Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сам Шалимов позже видео сто своей страницы в Инстаграм удалил, а свои слова назвал шуткой.

"Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу", — заявил тренер в интервью Sport24.