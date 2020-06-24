В США призвали приостановить финансирование WADA

16:24

Американские чиновники выступили с призывом к Конгрессу рассмотреть возможность отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, США ежегодно финансируют WADA на сумму в 2,7 млн долларов, что больше, чем любая другая страна. А потому они требуют получение отдачи в виде "чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA".

Представители американского Управления национальной политики по контролю над наркотиками заявили, что WADA должны провести реформы, чтобы "соответствовать базовым стандартам эффективности, независимости, прозрачности". В случае, если организация не сделает этого, США предлагают отказаться от финансирования организации.

Отмечается, что WADA начали свои реформы в 2016 году, но в США результаты этих реформ считают недостаточными.