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В США призвали приостановить финансирование WADA

16:24 24.06.2020

Американские чиновники выступили с призывом к Конгрессу рассмотреть возможность отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, США ежегодно финансируют WADA на сумму в 2,7 млн долларов, что больше, чем любая другая страна. А потому они требуют получение отдачи в виде "чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA".

Представители американского Управления национальной политики по контролю над наркотиками заявили, что WADA должны провести реформы, чтобы "соответствовать базовым стандартам эффективности, независимости, прозрачности". В случае, если организация не сделает этого, США предлагают отказаться от финансирования организации.

Отмечается, что WADA начали свои реформы в 2016 году, но в США результаты этих реформ считают недостаточными. 

Темы: США, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 19:59
Гость: stalker

"А потому они требуют получение отдачи в виде "чистого спорта, честной игры..." Кто бы говорил. Насколько я помню среди известных американских спортсменов более 450 получают допинг вполне официально по медицинским показаниям, т.к. они, видите ли, больные люди. И им требуется лечение именно допинговыми препаратами. Ну не смех ли ? А сколько было случаев, когда американское антидопинговое агенство уличало американских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов, а от соревнований их не отстраняли. Даже не наказывали. Вот и думается, что, говоря о чистоте спорта, американские чиновники говорят о чужих спортсменах, но не о своих. Свои у них неприкасаемые.
24.06.2020, 19:35
Гость: личный опыт

Логично. Использовали против России и выкинули за ненадобностью. ВАДовцы слишком поздно смекнули к чему дело идет, бросились было пиндосов на чистую воду выводить, так кто ж им это позволит....
24.06.2020, 19:33
Гость: Поскольку первоначальный смысл ОИ Пьера де Кубертена

полностью извращён, национальных сборных вообще не существует, а спорт превращен практически в работорговлю и гигантский бизнес, то наступает момент истины - полностью ликвидировать нынешние ОИ и возродить исходные ОИ.
В 1610 году Роберт Дувр организовал в Англии «местные» Олимпийские игры. В эти игры были включены соревнования по следующим видам спорта:

Конному спорту
Фехтованию
Борьбе

На играх создавалась праздничная атмосфера, которая поддерживалась поэтами, акробатами.
Дальнейшим этапом развития такого рода спортивных соревнований можно считать Игры 1860 года. Их организацией занимался доктор Вильям Брукс. В соревнованиях были такие виды спорта, как прыжки и крикет. А в 1862 году друг доктора Джон Хуллей организовал игры в Ливерпуле.
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Все это время греческое сообщество выступало против проведения спортивных состязаний международного уровня. Однако на территории Европы развитие таких Игр получало все большее распространение. Самыми популярными и вызывавшими наибольший интерес общественности были игры 1866 года, прошедшие в Лондоне. Эти игры посетили 10 тысяч зрителей (колоссальные цифры для 19-го века).
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Именно благодаря английскому участию в развитии спортивных международных состязаний Олимпийского уровня появились такие виды спорта, как:

Академическая гребля
Футбол
Хоккей на траве
Легкая атлетика
Водное поло
Бокс
Бадминтон
Настольный теннис
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