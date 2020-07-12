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Этери Тутберидзе признана лучшим тренером мира

12:17 12.07.2020
Фото из соцсети

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила награду Международного союза конькобежцев (ISU).

Церемония вручения премии, которая в фигурном катании станет аналогом «Оскара», прошла впервые в истории. Из-за пандемии ее провели в видеоформате.

Тутберидзе стала победителем в номинации «Лучший тренер». Она обошла американца Рафаэла Арутюняна, тренирующего двукратного чемпиона мира Натана Чена, и канадца Брайана Орсера, работающего с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, сообщает НТВ.

Кроме того, Алёна Косторная, 16-летняя чемпионка мира, признана ISU лучшим новичком сезона.

Победителя определяло жюри, состоящее из олимпийской чемпионки Татьяны Навки (Россия), двукратной чемпионки мира Мики Андо (Япония), олимпийского чемпиона Эрика Редфорда (Канада), двукратного бронзового призера ОИ Лю Чен (Китай), пятикратной чемпионки Европы Сюрии Бонали (Франция) и чемпиона мира Тодда Элдриджа (США).

Сейчас под руководством Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алёна Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов.

В этом году от Тутберидзе к Евгению Плющенко ушла Александра Трусова, а в 2018-м Евгения Медведева сменила Тутберидзе на канадского тренера. Недавно японская версия журнала Elle внесла ее в список самых «токсичных» тренеров в мире. Журналисты отметили, что Тутберидзе давно подвергается критике, поскольку ее воспитанницы в раннем возрасте завоевывают медали, но потом пропадают: некоторые рано завершают карьеру, а кто-то начинает страдать от расстройств питания. Например, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая довела себя до анорексии.

Темы: Тренеры в российском спорте, Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2020, 16:43
Гость: Ну-ну

Этери, безусловно, заслуживает всех призов,
... но касаемо этой непонятной премии вообще что это за премиальная организация возникла ни с того , ни с сего. Причем ,если я не ошибаюсь,данное частное мероприятие организовано одним уважаемым в Армении тренером... Это о чем вообще? Армения замечательная страна, но никто не помнит местных знаменитых фигуристов и законодателей моды фигурного катания...
8(
"Победителя определяло жюри"... А кто определял жюри? Откуда такие полномочия и почему в жюри не попали, к примеру, любые другие заслуженные фигуристы .... ???!
И с какого припека там Навка нарисовалась?
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