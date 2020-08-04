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Минспорт утвердил регламент проведения соревнований

13:04 4.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Министерство спорта согласовало с Роспотребнадзором регламент по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на фоне пандемии COVID-19, пишет РИА Новости.

Данные правила предназначены для организаторов соревнований, которые включены в единый календарь межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Минспорта, а также регионов и муниципальных образований.

В регламенте перечислены основные меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса во время спортивных состязаний, а также правила по размещению, питанию и транспортировки участников, открытию и закрытию соревнований, а также по проведению церемоний награждения.

Так, организатор обязан обеспечить спортсменам и персоналу измерение температуры, тестирование на COVID-19, условия для гигиенической обработки рук, а также контролировать, чтобы зрители использовали средства индивидуальной защиты. А если у одного из участника соревнований выявят симптомы ОРВИ, он должен уведомить главного врача мероприятия, изолировать человека с повышенной температурой, а также определить возможный круг контактировавших с ним.

С 8 июля Минспорт разрешил возобновить проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий в России. Ранее спортивные мероприятия отменяли или переносили на более поздний срок из-за распространения коронавирусной инфекции.

Темы: Коронавирус, Безопасность спортивных состязаний в России, Министерство спорта РФ
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