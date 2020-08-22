Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии

15:58

Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова с нового сезона будут представлять Румынию.

"Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны", - сообщили ТАСС в Федерации биатлона Румынии.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионата России 2017 года. Оськину 31 год, он участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года.

Для их перехода не требовалось одобрения Союза биатлонистов России (СБР), поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).