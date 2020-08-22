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Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии

15:58 22.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова с нового сезона будут представлять Румынию. 

"Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны", - сообщили ТАСС в Федерации биатлона Румынии.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионата России 2017 года. Оськину 31 год, он участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года.

Для их перехода не требовалось одобрения Союза биатлонистов России (СБР), поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

 

Темы: Биатлон в России и в мире
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Комментарии читателей
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23.08.2020, 01:47
Гость: Val

вот они результаты правления криминального режима.
23.08.2020, 00:34
Гость: Покорный росиянин

Как они могли! Это ужасно! Не покорилися! Строптивые...
22.08.2020, 22:19
Гость: Скептик

Давно пора профессиональный спорт перевести на самофинансирование...
И нечего бюджет тратить на лишних чиновников-дармоедов.
Все комментарии (16)
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