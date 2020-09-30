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Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии РФС

17:19 30.09.2020
Фото из соцсети

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Российского футбольного союза (РФС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу РФС.

Лучшим тренером признан наставник "Зенита" Сергей Семак, лучшей командой – "Зенит".

В предыдущем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России, а перед стартом нынешнего сезона – Суперкубок России.

Кроме того, лауреатом сезона стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, оказавшийся лучшим в номинации "Надежда" – лучший игрок возраста до 21 года. В свою очередь, экс-футболист сборной СССР Виктор Понедельник получает приз за вклад в развитие футбола.

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Футбол в России, Российский футбольный союз (РФС)
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30.09.2020, 18:19
Гость: За ЧМ

ему респект.
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