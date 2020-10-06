Исинбаева не смогла сформулировать мысль, выступая перед Путиным

18:36

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Ключевыми вопросами встречи были реализация стратегических и программных документов в области физической культуры и спорта и проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Выступавшая с докладом двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая является сейчас председателем Ассоциации студенческих спортклубов, не смогла сформулировать мысль о целях массового спорта и о том, какие задачи выполняются ассоциацией.

«Это общая цель нашей страны, это наша… ваша... наша цель и ваша задача… о, вернее, нет. Мммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем», — сказала Исинбаева.