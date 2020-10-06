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Исинбаева не смогла сформулировать мысль, выступая перед Путиным

18:36 6.10.2020
Стоп-кадр из видео

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Ключевыми вопросами встречи были реализация стратегических и программных документов в области физической культуры и спорта и проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Выступавшая с докладом двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая является сейчас председателем Ассоциации студенческих спортклубов, не смогла сформулировать мысль о целях массового спорта и о том, какие задачи выполняются ассоциацией. 

«Это общая цель нашей страны, это наша… ваша... наша цель и ваша задача… о, вернее, нет. Мммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем», — сказала Исинбаева.

 

Темы: Детский и юношеский спорт в России
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 23:03
Гость: ABCD

Исинбаева по всей видимости оценивала, сможет ли она без шеста сигануть через весь стол.
Что вы ожидали от страны в которой власти приглашают чиновников не профессионалов а спортсменов, артистов, музыкантов, шоуменов итд..
Подбор кадров в РФ сногсшибательный. Интересно было бы посмотреть на реакцию Сталина, если бы ему довелось ЭТО оценивать. Китай перенял Сталинскую систему в которой чиновник не может занимать пост не проработав в низовых структурах этого направления не менее пяти лет.
06.10.2020, 22:49
Гость: Гость

Ну чтобы так напугать даже олимпийскую чемпионку - Вова, а ты оказывается страшный человек. Нашему клоуну бабы угрожают чуть ли не прямым текстом. Он потом полицейским жаловался, что они ему угрожали, поэтому он их боиться. А тебя, Вова не боиться почему-то. Даже странно - я уже начинаю сомневаться - может он голубой. Просто это уже даже не нормально - чтобы человек настолько бредил встречей с Путиным. Чтобы ещё раз посмотреть ему в глаза. И Трамп туда же. Вова, вот не пойму, чем ты их всех берешь. Гипноз разве? Ну лично меня одним гипнозом не возьмешь. Я даже магию способна почуствовать. Любые манипуляции я тем более сразу чувствую, как и ложь. В глаза я тоже стараюсь не смотреть. Даже самой интересно, как бы я отреагировала в данном случае...
06.10.2020, 22:17
Гость: Странно

...Вы для судьбы страны , похоже, гораздо больше сделали. Может и Белый дом защищали, когда алкаш приказал его расстрелять из танков?
06.10.2020, 22:17
Гость: Видимо

Думала она совсем о другом , но об этом даже не решилась намекнуть , а соврать не смогла.
06.10.2020, 21:36
Гость: Лаврентий Павлович

Точильщиком на базаре работаешь?
Сынок Миши дАртоньяна, юриста ВВЖ и прочая борщевяковая поросль тобой заточена?
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