Исинбаева не смогла сформулировать мысль, выступая перед Путиным
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Ключевыми вопросами встречи были реализация стратегических и программных документов в области физической культуры и спорта и проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступавшая с докладом двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая является сейчас председателем Ассоциации студенческих спортклубов, не смогла сформулировать мысль о целях массового спорта и о том, какие задачи выполняются ассоциацией.
«Это общая цель нашей страны, это наша… ваша... наша цель и ваша задача… о, вернее, нет. Мммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем», — сказала Исинбаева.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша... ваша цель... но наша задача... вернее нет... ууууу... в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020