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Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

18:51 8.10.2020

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно дисквалифицировала нескольких российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее решение  было принято на основании данных Московской антидопинговой лаборатории.

"IWF заявляет о нарушении антидопинговых правил в отношении Алексея Емельяненко, Арсена Бораганова и Феликса Халибекова", - говорится в сообщении организации

Халибеков – серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов в весе до 62 кг.

Емельяненко в марте стал победителем XX Всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Б. Шесталюка в весовой категории до 81 кг.

Бораганов – серебряный призер чемпионата России 2014 года в весе до 77 кг, в настоящее время работает тренером.

Срок дисквалификации каждого из спортсменов отсчитывается с 7 октября 2020 года.

Также IWF сообщила о дисквалификации еще шести россиян. Среди отстраненных: бронзовый призер ОИ-2012, двукратный чемпион мира (2013, 2014) Руслан Албегов, чемпионка мира 2-13 года Тима Туриева, двукратный вице-чемпион первенств мира (2006, 2009) Дмитрий Лапиков, двукратная чемпионка Европы (2012, 2014), победительница юниорского чемпионата мира Юлия Коновалова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014) Максим Шейко и серебряный призер чемпионата Европы (2019) Егор Климонов.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Тяжелая атлетика и силовые виды спорта
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 01:18
Гость: И ещё COVID виноват

И ещё COVID виноват
08.10.2020, 23:49
Гость: anton

Никогда небыло и тут опять.Это Америка виновата с ЕС.
08.10.2020, 23:17
Гость: Гость

Тупость просто зашкаливает.
08.10.2020, 22:42
Гость: Николай Иванович Ежов

Лёха Навальный разоблачил!
08.10.2020, 22:05
Гость: ?

Никогда не было и вдруг опять!..
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