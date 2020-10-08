Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно дисквалифицировала нескольких российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.
Как пишет "Интерфакс", соответствующее решение было принято на основании данных Московской антидопинговой лаборатории.
"IWF заявляет о нарушении антидопинговых правил в отношении Алексея Емельяненко, Арсена Бораганова и Феликса Халибекова", - говорится в сообщении организации
Халибеков – серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов в весе до 62 кг.
Емельяненко в марте стал победителем XX Всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Б. Шесталюка в весовой категории до 81 кг.
Бораганов – серебряный призер чемпионата России 2014 года в весе до 77 кг, в настоящее время работает тренером.
Срок дисквалификации каждого из спортсменов отсчитывается с 7 октября 2020 года.
Также IWF сообщила о дисквалификации еще шести россиян. Среди отстраненных: бронзовый призер ОИ-2012, двукратный чемпион мира (2013, 2014) Руслан Албегов, чемпионка мира 2-13 года Тима Туриева, двукратный вице-чемпион первенств мира (2006, 2009) Дмитрий Лапиков, двукратная чемпионка Европы (2012, 2014), победительница юниорского чемпионата мира Юлия Коновалова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014) Максим Шейко и серебряный призер чемпионата Европы (2019) Егор Климонов.