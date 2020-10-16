СМИ узнали о возможном лишении Петербурга матчей Евро-2020

Фото с сайта uefa.com

В Союзе европейских футбольных ассоциаций задумались над тем, чтобы изменить формат ближайшего чемпионата Европы и исключить Санкт-Петербург из числа городов, где пройдут матчи турнира. Об этом пишет The Sun, не раскрывая свои источники.

Изначально, учитывая 60-летие первого чемпионата Европы, в этот раз турнир впервые в истории планировалось провести сразу в 12 городах. Но на фоне эпидемии COVID-19 столь амбициозные планы могут быть изменены.

Как отмечает издание, при плохом сценарии Евро-2020 может пройти на четырех стадионах в одной стране. Санкт-Петербург и Баку могут быть лишены права проведения матчей в первую очередь.

Между тем гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин заявил ТАСС, что для лишения Петербурга права на проведение матчей нет никаких оснований.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — подчеркнул он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2020, 15:50
    Гость: Получилось, как всегда!

    Нельзя отменять, ведь Путин так старался, все деньги тратил на стадионы, мундиали, олимпиады.... А они обнаглели! Вот если бы он вместо стадионов наклепал бы больше ядерных ракет, они бы вежливее были! В этом мире уважают не стадионы и танцы с австрийской фрау, а силу!

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