Фитнес-сообщество предупредило о закрытии 70% клубов

Фото с сайта Pixabay.com

Ассоциация фитнес-клубов Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Сообщество просит власти сохранить отрасль на фоне резкого падения доходов россиян в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Forbes.

НФС включает в себя 1700 клубов из 77 российских субъектов. Глава ассоциации Елена Силина призвала привести требования к работе фитнес-объектов в соответствие с рекомендациями службы по профилактике COVID-19 во всех субъектах России. 

Сейчас такие требования целиком действуют только в Москве, а в других российских регионах правила существенно искажены. Таким образом бизнес-сообщество рассчитывает убедить Роспотребнадзор привести требования для региональных фитнес-клубов к столичным, мягче проверять центры и реже штрафовать.

В своем письме Силина отметила, что впервые за 30 лет российская фитнес-индустрия оказалась в тяжелейшей экономической ситуации. В связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, индустрия находится на грани выживания. За период локдауна отрасль потеряла 30% игроков, а без работы остались более 140 тысяч человек.

У отрасли имеются задолженности по аренде, ЖКХ, кредитам. Ьизнес тратит дополнительно по 200-300 тысяч рублей в месяц на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с заболеванием. Как прогнозирует НФС, если ситуация не изменится, то к февралю 2021 года рынок покинут до 70% игроков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2020, 21:04
    Гость: Юляша

    Вообще-то эти рассадники заразы надо было закрыть еще пол-года назад,как и весь общепит и особенно общественный транспорт !Про Метро вообще молчу...миллионные толпы друг на дружке...

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