В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны

В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны. Правоохранители проверяют, была ли допущена халатность со стороны медработников, которые следили за состоянием здоровья футболиста после операции.

Прокуратура допросит медсестру, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты, сообщает "Коммерсант". По информации следствия, она не дала Марадоне одну из таблеток в утро, когда у него случился сердечный приступ.

Кроме того, адвокат и агент футболиста Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к нему больше 30 минут. Он назвал это «преступным идиотизмом». По его словам, в отчете прокуратуры отмечено, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала. Морла намерен добиваться расследования обстоятельств смерти Диего Марадоны.

Диего Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни от остановки сердца. Ему стало плохо, когда он находился дома. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти.

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