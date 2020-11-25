Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона

В возрасте 60 лет скончался Диего Марадона - бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины, один из самых известных и лучших игроков в истории футбола. Об этом сообщает аргентинское издание Clarin

2 ноября Диего Марадона был госпитализирован для прохождения обследования. Но врачи настояли на операции на головном мозге: у него была обнаружена субдуральная гематома - скопление крови, расположенное между твердой и паутинной мозговыми оболочками. 11 ноября его выписали. 

Причина смерти легендарного спортсмена - остановка сердца. Это подтвердил адвокат Марадоны. Его личный агент Матиас Мория также подтвердил информацию о кончине Марадоны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.11.2020, 20:16
    Гость: Он не будет больше молодым

    Земля ему пухом. Классный был футболист. Я не поклонник футбола, но его смотрел с удовольствием. Вива, Диего!

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