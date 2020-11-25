Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона

19:52 25.11.2020

В возрасте 60 лет скончался Диего Марадона - бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины, один из самых известных и лучших игроков в истории футбола. Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

2 ноября Диего Марадона был госпитализирован для прохождения обследования. Но врачи настояли на операции на головном мозге: у него была обнаружена субдуральная гематома - скопление крови, расположенное между твердой и паутинной мозговыми оболочками. 11 ноября его выписали.

Причина смерти легендарного спортсмена - остановка сердца. Это подтвердил адвокат Марадоны. Его личный агент Матиас Мория также подтвердил информацию о кончине Марадоны.