Топ 10 моделей эллиптических тренажеров

Эллиптический тренажер – идеальное решение для безопасных домашних кардиотренировок 

Он сочетает в себе преимущества велотренажера и беговой дорожки, не оказывая при этом негативного влияния на позвоночник и суставы. Во время занятия на орбитреке выполняются плавные движения, что позволяет имитировать ходьбу или езду на лыжах, прорабатывая все группы мышц. Регулярно выполняя аэробные упражнения, можно сбросить лишний вес, привести тело в тонус и укрепить организм.

Современные модели могут иметь большой функционал: от возможности регулировать нагрузку до мультимедиа систем и датчиков измерения ключевых показателей. Но как сделать правильный выбор, когда на рынке такое разнообразие моделей? Многие из которых, в дальнейшем, не оправдывают ожиданий. Попробуем разобраться в этом совместно с командой магазина «Дом Спорта». Мы подготовили для Вас ТОП-10 лучших моделей в 2020 году, разделив его на три основные категории: бюджетные модели, тренажеры, адаптированные для большого веса и складные.

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Бюджетные

1. Sport Elite SE-304

Эллипсоид Sport Elite SE-304

Бюджетный тренажер с магнитной 8-ми уровневой нагрузкой и возможностью регулировать степень сопротивления. Во время тренировки отслеживается скорость, километраж, пульс, потраченные калории и количество оборотов колеса. Se-304 занимает лидирующую позицию в соотношении цена-качество.

Преимущества:

  • Бюджетная стоимость;

  • Возможность регулировать нагрузку;

  • Надежная конструкция;

  • Большие, комфортные педали с нескользящей поверхностью;

  • Ролики для удобной транспортировки;

  • Бесшумный.

Недостатки:

  • Не подходит для большого веса.

2. Svensson Body Labs Comfortline ESM

Эллипсоид Svensson Body Labs Comfortline ESM

Высокотехнологичный заднеприводный эллипсоид, обеспечивающий оптимальное положение ног, рук и торса по отношению к конструкции. Нагрузка регулируется в 8 положениях. Система подходит для пользователей с любой комплекцией и имеет Q-фактор 19 мм, что делает его одним из самых комфортных эллипсов с задним расположением маховика.

Преимущества:

  • Невысокая стоимость;

  • Конструкция рамы на базе body-fit;

  • Двухпозиционные большие антискользящие педали;

  • Малый Q-фактор S.Q.F.;

  • Плавность хода при любой нагрузке;

  • Дисплей с отображением дистанции, времени, калорий, оборотов и пульса.

  • Фитнес-анализ Recovery.

Недостатки:

  • Не предусмотрены встроенные программы.

3. Oxygen Fitness Alabama EXT

Эллипсоид Oxygen Fitness Alabama EXT

Устройство с магнитным приводом и траекторией, приближенной к устройствам профессионального уровня. Основной акцент нагрузки делается на мышцы бедер и ягодиц, без смещения вперед. Предусмотрено 8 степеней нагрузки.

Преимущества:

  • Относительно невысокая цена;

  • Фитнес-оценка восстановления;

  • Компактные габариты;

  • Бесшумность;

  • Идеальная траектория по ломанному овалу;

  • Отсутствие «мертвых зон»;

  • Допустимый вес до 140 кг.

Недостатки:

  • Нет встроенных программ.

4. DFC Challenge Pro E8019B

Эллипсоид DFC Challenge Pro E8019B

Тренажер со степпер-элементом, имитирующий восхождение в гору. Неплохая бюджетная модель с ременным приводом и 8 уровнями нагрузки. Имеет компактную консоль, отображающую показатели тренировки.

Преимущества:

  • Доступная стоимость;

  • Широкие платформы для ног с рифленой поверхностью;

  • Датчики пульса, показатели которого отображаются на дисплее;

Недостатки:

  • Механическая смена нагрузки;

  • Нерегулируемая длина шага;

  • Отсутствие предустановленных программ.

Для большого веса

1. Proxima Furia iPRO FE-2552-ALBQ

Эллипсоид Proxima Furia iPRO FE-2552-ALBQ

Электромагнитный тренажер, оснащенный 16 ступенями нагрузки с возможностью быстрого переключения. Идеальное решение для высоких пользователей и пользователей с избыточным весом.

Преимущества:

  • Увеличенная длина шага;

  • Регулируемый уровень наклона педалей;

  • Максимальная плавность движений без рывков;

  • Бесшумное скольжение;

  • Повышенный уровень безопасности для суставов;

  • Клавиша смены нагрузки на рукояти;

  • 20 предустановленных программ;

  • Функциональный LCD-дисплей;

  • Анализ восстановления сердечного ритма.

Недостатки:

  • В комплекте отсутствует беспроводной кардиодатчик;

2. Sole Fitness E95S 2019

Эллипсоид Sole Fitness E95S 2019

Одна из лучших моделей для пользователей с большим весом, оснащенная электрической корректировкой длины шага. Как известно, длинный шаг повышает эффективность занятий до уровня интенсивной пробежки, при этом не оказывая критичной нагрузки на позвоночник, голиностоп и суставы. Короткий же позволяет проработать мышцы бедер и ягодиц.

Преимущества:

  • Регулируемая длина шага;

  • Виртуальный ландшафт;

  • 20 уровней нагрузки;

  • Смена сопротивления на поручне;

  • 3 позиции наклона педалей;

  • Высокая плавность хода;

  • Функциональный TFT-дисплей;

  • Вентиляторы для обдува;

  • Приложение для синхронизации с мобильным девайсом;

  • 10 предустановленных программ.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.

Складные

Складные эллипсы на «Дом Спорта»: https://www.domsporta.com/catalog/skladnye_ellipticheskie_trenazhery/

1. Clear Fit FoldingPower FX 450

Эллипсоид Clear Fit FoldingPower FX 450

Тренажер с передним приводом, складывающийся благодаря газовому доводчику. Обладает правильной биомеханикой и эргономичной конструкцией для пользователей с любым типом комплекции. Один из лучших вариантов как для интенсивных тренировок, так и для восстановительных.

Преимущества:

  • Q-фактор, равный 45 мм и оптимальная длина шага;

  • Выверенная траектория движения педалей;

  • Нет ограничений по росту пользователя;

  • Русифицированный интерфейс;

  • 40 предустановленных тренировок;

  • Синхронизация с мобильным телефоном;

  • Анатомические антискользящие педали;

  • Минимальная нагрузка на суставы.

Недостатки:

  • Не регулируется уровень наклона платформ.

2. Horizon Andes 5 VIEWFIT

Эллипсоид Horizon Andes 5 VIEWFIT

Тренажер, оснащенный современным софтом VIEWFIT, позволяющим задавать цели в приложении и анализировать результаты. Плавный ход и выверенная биомеханика обеспечивают максимальную комфортность и бесшумность тренировки.

Преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки без «мертвых зон»;

  • Бесступенчатая смена нагрузки;

  • Q-фактор 56 мм;

  • 12 предустановленных программ и 20 уровней нагрузки;

  • Виртуальный ландшафт;

  • Инновационная технология складывания одной рукой.

  • Динамики объемного звучания;

Недостатки:

  • Цена выше среднего.

3. Ammity Ocean OE 40

Эллипсоид Ammity Ocean OE 40

Девайс с аэромагнитным приводом и системой сопротивления, регулирующейся с учетом характера движений пользователя. Надежность и эффективность тренажера достигаются благодаря цельной раме и большому весу. Идеальный вариант для cross-fit, интервальных и интенсивных тренировок.

  • Плавный шаг - 51 см;

  • Малый Q-фактор;

  • Подходит для пользователей с весом до 180 кг и ростом до 2 м;

  • Расширенный функционал консоли;

  • 16 встроенных программ;

  • Встроенные датчики пульса.

Недостатки:

  • Отсутствие динамиков;

  • Нет синхронизации с мобильным устройством;

  • Уровень нагрузки не меняется с рукоятки;

  • Нерегулируемый уровень наклона педалей.

4. Oxygen Fitness GX-65FD HRC+

Эллипсоид Oxygen Fitness GX-65FD HRC+

Многофункциональный тренажер с переднерасположенным маховиком с лучшей биомеханикой в своем классе. Его характеристики плавности хода и траектории движения приравниваются к профессиональным моделям, благодаря чему достигается результативная и щадящая для суставов тренировка.

Преимущества:

  • Мощная, надежная рама;

  • 12 предустановленных программ для разных целей;

  • Беспроводное измерение пульса;

  • Функция Recovery и жироанализатор;

  • Антискользящие педали;

  • Многофункциональный дисплей;

Недостатки:

  • Нерегулируемый уровень наклона платформ;

  • Нет синхронизации с мобильным устройством;

  • Нет вентиляторов.

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