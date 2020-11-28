Топ 10 моделей эллиптических тренажеров

23:17 28.11.2020

Эллиптический тренажер – идеальное решение для безопасных домашних кардиотренировок

Он сочетает в себе преимущества велотренажера и беговой дорожки, не оказывая при этом негативного влияния на позвоночник и суставы. Во время занятия на орбитреке выполняются плавные движения, что позволяет имитировать ходьбу или езду на лыжах, прорабатывая все группы мышц. Регулярно выполняя аэробные упражнения, можно сбросить лишний вес, привести тело в тонус и укрепить организм.

Современные модели могут иметь большой функционал: от возможности регулировать нагрузку до мультимедиа систем и датчиков измерения ключевых показателей. Но как сделать правильный выбор, когда на рынке такое разнообразие моделей? Многие из которых, в дальнейшем, не оправдывают ожиданий. Попробуем разобраться в этом совместно с командой магазина «Дом Спорта». Мы подготовили для Вас ТОП-10 лучших моделей в 2020 году, разделив его на три основные категории: бюджетные модели, тренажеры, адаптированные для большого веса и складные.

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Бюджетные

1. Sport Elite SE-304

Бюджетный тренажер с магнитной 8-ми уровневой нагрузкой и возможностью регулировать степень сопротивления. Во время тренировки отслеживается скорость, километраж, пульс, потраченные калории и количество оборотов колеса. Se-304 занимает лидирующую позицию в соотношении цена-качество.

Преимущества:

Бюджетная стоимость;

Возможность регулировать нагрузку;

Надежная конструкция;

Большие, комфортные педали с нескользящей поверхностью;

Ролики для удобной транспортировки;

Бесшумный.

Недостатки:

Не подходит для большого веса.

2. Svensson Body Labs Comfortline ESM

Высокотехнологичный заднеприводный эллипсоид, обеспечивающий оптимальное положение ног, рук и торса по отношению к конструкции. Нагрузка регулируется в 8 положениях. Система подходит для пользователей с любой комплекцией и имеет Q-фактор 19 мм, что делает его одним из самых комфортных эллипсов с задним расположением маховика.

Преимущества:

Невысокая стоимость;

Конструкция рамы на базе body-fit;

Двухпозиционные большие антискользящие педали;

Малый Q-фактор S.Q.F.;

Плавность хода при любой нагрузке;

Дисплей с отображением дистанции, времени, калорий, оборотов и пульса.

Фитнес-анализ Recovery.

Недостатки:

Не предусмотрены встроенные программы.

3. Oxygen Fitness Alabama EXT

Устройство с магнитным приводом и траекторией, приближенной к устройствам профессионального уровня. Основной акцент нагрузки делается на мышцы бедер и ягодиц, без смещения вперед. Предусмотрено 8 степеней нагрузки.

Преимущества:

Относительно невысокая цена;

Фитнес-оценка восстановления;

Компактные габариты;

Бесшумность;

Идеальная траектория по ломанному овалу;

Отсутствие «мертвых зон»;

Допустимый вес до 140 кг.

Недостатки:

Нет встроенных программ.

4. DFC Challenge Pro E8019B

Тренажер со степпер-элементом, имитирующий восхождение в гору. Неплохая бюджетная модель с ременным приводом и 8 уровнями нагрузки. Имеет компактную консоль, отображающую показатели тренировки.

Преимущества:

Доступная стоимость;

Широкие платформы для ног с рифленой поверхностью;

Датчики пульса, показатели которого отображаются на дисплее;

Недостатки:

Механическая смена нагрузки;

Нерегулируемая длина шага;

Отсутствие предустановленных программ.

Для большого веса

1. Proxima Furia iPRO FE-2552-ALBQ

Электромагнитный тренажер, оснащенный 16 ступенями нагрузки с возможностью быстрого переключения. Идеальное решение для высоких пользователей и пользователей с избыточным весом.

Преимущества:

Увеличенная длина шага;

Регулируемый уровень наклона педалей;

Максимальная плавность движений без рывков;

Бесшумное скольжение;

Повышенный уровень безопасности для суставов;

Клавиша смены нагрузки на рукояти;

20 предустановленных программ;

Функциональный LCD-дисплей;

Анализ восстановления сердечного ритма.

Недостатки:

В комплекте отсутствует беспроводной кардиодатчик;

2. Sole Fitness E95S 2019

Одна из лучших моделей для пользователей с большим весом, оснащенная электрической корректировкой длины шага. Как известно, длинный шаг повышает эффективность занятий до уровня интенсивной пробежки, при этом не оказывая критичной нагрузки на позвоночник, голиностоп и суставы. Короткий же позволяет проработать мышцы бедер и ягодиц.

Преимущества:

Регулируемая длина шага;

Виртуальный ландшафт;

20 уровней нагрузки;

Смена сопротивления на поручне;

3 позиции наклона педалей;

Высокая плавность хода;

Функциональный TFT-дисплей;

Вентиляторы для обдува;

Приложение для синхронизации с мобильным девайсом;

10 предустановленных программ.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Складные

Складные эллипсы на «Дом Спорта»: https://www.domsporta.com/catalog/skladnye_ellipticheskie_trenazhery/

1. Clear Fit FoldingPower FX 450

Тренажер с передним приводом, складывающийся благодаря газовому доводчику. Обладает правильной биомеханикой и эргономичной конструкцией для пользователей с любым типом комплекции. Один из лучших вариантов как для интенсивных тренировок, так и для восстановительных.

Преимущества:

Q-фактор, равный 45 мм и оптимальная длина шага;

Выверенная траектория движения педалей;

Нет ограничений по росту пользователя;

Русифицированный интерфейс;

40 предустановленных тренировок;

Синхронизация с мобильным телефоном;

Анатомические антискользящие педали;

Минимальная нагрузка на суставы.

Недостатки:

Не регулируется уровень наклона платформ.

2. Horizon Andes 5 VIEWFIT

Тренажер, оснащенный современным софтом VIEWFIT, позволяющим задавать цели в приложении и анализировать результаты. Плавный ход и выверенная биомеханика обеспечивают максимальную комфортность и бесшумность тренировки.

Преимущества:

Равномерное распределение нагрузки без «мертвых зон»;

Бесступенчатая смена нагрузки;

Q-фактор 56 мм;

12 предустановленных программ и 20 уровней нагрузки;

Виртуальный ландшафт;

Инновационная технология складывания одной рукой.

Динамики объемного звучания;

Недостатки:

Цена выше среднего.

3. Ammity Ocean OE 40

Девайс с аэромагнитным приводом и системой сопротивления, регулирующейся с учетом характера движений пользователя. Надежность и эффективность тренажера достигаются благодаря цельной раме и большому весу. Идеальный вариант для cross-fit, интервальных и интенсивных тренировок.

Плавный шаг - 51 см;

Малый Q-фактор;

Подходит для пользователей с весом до 180 кг и ростом до 2 м;

Расширенный функционал консоли;

16 встроенных программ;

Встроенные датчики пульса.

Недостатки:

Отсутствие динамиков;

Нет синхронизации с мобильным устройством;

Уровень нагрузки не меняется с рукоятки;

Нерегулируемый уровень наклона педалей.

4. Oxygen Fitness GX-65FD HRC+

Многофункциональный тренажер с переднерасположенным маховиком с лучшей биомеханикой в своем классе. Его характеристики плавности хода и траектории движения приравниваются к профессиональным моделям, благодаря чему достигается результативная и щадящая для суставов тренировка.

Преимущества:

Мощная, надежная рама;

12 предустановленных программ для разных целей;

Беспроводное измерение пульса;

Функция Recovery и жироанализатор;

Антискользящие педали;

Многофункциональный дисплей;

Недостатки: