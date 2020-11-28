Топ 10 моделей эллиптических тренажеров
Он сочетает в себе преимущества велотренажера и беговой дорожки, не оказывая при этом негативного влияния на позвоночник и суставы. Во время занятия на орбитреке выполняются плавные движения, что позволяет имитировать ходьбу или езду на лыжах, прорабатывая все группы мышц. Регулярно выполняя аэробные упражнения, можно сбросить лишний вес, привести тело в тонус и укрепить организм.
Современные модели могут иметь большой функционал: от возможности регулировать нагрузку до мультимедиа систем и датчиков измерения ключевых показателей. Но как сделать правильный выбор, когда на рынке такое разнообразие моделей? Многие из которых, в дальнейшем, не оправдывают ожиданий. Попробуем разобраться в этом совместно с командой магазина «Дом Спорта». Мы подготовили для Вас ТОП-10 лучших моделей в 2020 году, разделив его на три основные категории: бюджетные модели, тренажеры, адаптированные для большого веса и складные.
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Бюджетные
1. Sport Elite SE-304
Бюджетный тренажер с магнитной 8-ми уровневой нагрузкой и возможностью регулировать степень сопротивления. Во время тренировки отслеживается скорость, километраж, пульс, потраченные калории и количество оборотов колеса. Se-304 занимает лидирующую позицию в соотношении цена-качество.
Преимущества:
-
Бюджетная стоимость;
-
Возможность регулировать нагрузку;
-
Надежная конструкция;
-
Большие, комфортные педали с нескользящей поверхностью;
-
Ролики для удобной транспортировки;
-
Бесшумный.
Недостатки:
-
Не подходит для большого веса.
2. Svensson Body Labs Comfortline ESM
Высокотехнологичный заднеприводный эллипсоид, обеспечивающий оптимальное положение ног, рук и торса по отношению к конструкции. Нагрузка регулируется в 8 положениях. Система подходит для пользователей с любой комплекцией и имеет Q-фактор 19 мм, что делает его одним из самых комфортных эллипсов с задним расположением маховика.
Преимущества:
-
Невысокая стоимость;
-
Конструкция рамы на базе body-fit;
-
Двухпозиционные большие антискользящие педали;
-
Малый Q-фактор S.Q.F.;
-
Плавность хода при любой нагрузке;
-
Дисплей с отображением дистанции, времени, калорий, оборотов и пульса.
-
Фитнес-анализ Recovery.
Недостатки:
-
Не предусмотрены встроенные программы.
3. Oxygen Fitness Alabama EXT
Устройство с магнитным приводом и траекторией, приближенной к устройствам профессионального уровня. Основной акцент нагрузки делается на мышцы бедер и ягодиц, без смещения вперед. Предусмотрено 8 степеней нагрузки.
Преимущества:
-
Относительно невысокая цена;
-
Фитнес-оценка восстановления;
-
Компактные габариты;
-
Бесшумность;
-
Идеальная траектория по ломанному овалу;
-
Отсутствие «мертвых зон»;
-
Допустимый вес до 140 кг.
Недостатки:
-
Нет встроенных программ.
4. DFC Challenge Pro E8019B
Тренажер со степпер-элементом, имитирующий восхождение в гору. Неплохая бюджетная модель с ременным приводом и 8 уровнями нагрузки. Имеет компактную консоль, отображающую показатели тренировки.
Преимущества:
-
Доступная стоимость;
-
Широкие платформы для ног с рифленой поверхностью;
-
Датчики пульса, показатели которого отображаются на дисплее;
Недостатки:
-
Механическая смена нагрузки;
-
Нерегулируемая длина шага;
-
Отсутствие предустановленных программ.
Для большого веса
1. Proxima Furia iPRO FE-2552-ALBQ
Электромагнитный тренажер, оснащенный 16 ступенями нагрузки с возможностью быстрого переключения. Идеальное решение для высоких пользователей и пользователей с избыточным весом.
Преимущества:
-
Увеличенная длина шага;
-
Регулируемый уровень наклона педалей;
-
Максимальная плавность движений без рывков;
-
Бесшумное скольжение;
-
Повышенный уровень безопасности для суставов;
-
Клавиша смены нагрузки на рукояти;
-
20 предустановленных программ;
-
Функциональный LCD-дисплей;
-
Анализ восстановления сердечного ритма.
Недостатки:
-
В комплекте отсутствует беспроводной кардиодатчик;
2. Sole Fitness E95S 2019
Одна из лучших моделей для пользователей с большим весом, оснащенная электрической корректировкой длины шага. Как известно, длинный шаг повышает эффективность занятий до уровня интенсивной пробежки, при этом не оказывая критичной нагрузки на позвоночник, голиностоп и суставы. Короткий же позволяет проработать мышцы бедер и ягодиц.
Преимущества:
-
Регулируемая длина шага;
-
Виртуальный ландшафт;
-
20 уровней нагрузки;
-
Смена сопротивления на поручне;
-
3 позиции наклона педалей;
-
Высокая плавность хода;
-
Функциональный TFT-дисплей;
-
Вентиляторы для обдува;
-
Приложение для синхронизации с мобильным девайсом;
-
10 предустановленных программ.
Недостатки:
-
Высокая стоимость.
Складные
Складные эллипсы на «Дом Спорта»: https://www.domsporta.com/catalog/skladnye_ellipticheskie_trenazhery/
1. Clear Fit FoldingPower FX 450
Тренажер с передним приводом, складывающийся благодаря газовому доводчику. Обладает правильной биомеханикой и эргономичной конструкцией для пользователей с любым типом комплекции. Один из лучших вариантов как для интенсивных тренировок, так и для восстановительных.
Преимущества:
-
Q-фактор, равный 45 мм и оптимальная длина шага;
-
Выверенная траектория движения педалей;
-
Нет ограничений по росту пользователя;
-
Русифицированный интерфейс;
-
40 предустановленных тренировок;
-
Синхронизация с мобильным телефоном;
-
Анатомические антискользящие педали;
-
Минимальная нагрузка на суставы.
Недостатки:
-
Не регулируется уровень наклона платформ.
2. Horizon Andes 5 VIEWFIT
Тренажер, оснащенный современным софтом VIEWFIT, позволяющим задавать цели в приложении и анализировать результаты. Плавный ход и выверенная биомеханика обеспечивают максимальную комфортность и бесшумность тренировки.
Преимущества:
-
Равномерное распределение нагрузки без «мертвых зон»;
-
Бесступенчатая смена нагрузки;
-
Q-фактор 56 мм;
-
12 предустановленных программ и 20 уровней нагрузки;
-
Виртуальный ландшафт;
-
Инновационная технология складывания одной рукой.
-
Динамики объемного звучания;
Недостатки:
-
Цена выше среднего.
3. Ammity Ocean OE 40
Девайс с аэромагнитным приводом и системой сопротивления, регулирующейся с учетом характера движений пользователя. Надежность и эффективность тренажера достигаются благодаря цельной раме и большому весу. Идеальный вариант для cross-fit, интервальных и интенсивных тренировок.
-
Плавный шаг - 51 см;
-
Малый Q-фактор;
-
Подходит для пользователей с весом до 180 кг и ростом до 2 м;
-
Расширенный функционал консоли;
-
16 встроенных программ;
-
Встроенные датчики пульса.
Недостатки:
-
Отсутствие динамиков;
-
Нет синхронизации с мобильным устройством;
-
Уровень нагрузки не меняется с рукоятки;
-
Нерегулируемый уровень наклона педалей.
4. Oxygen Fitness GX-65FD HRC+
Многофункциональный тренажер с переднерасположенным маховиком с лучшей биомеханикой в своем классе. Его характеристики плавности хода и траектории движения приравниваются к профессиональным моделям, благодаря чему достигается результативная и щадящая для суставов тренировка.
Преимущества:
-
Мощная, надежная рама;
-
12 предустановленных программ для разных целей;
-
Беспроводное измерение пульса;
-
Функция Recovery и жироанализатор;
-
Антискользящие педали;
-
Многофункциональный дисплей;
Недостатки:
-
Нерегулируемый уровень наклона платформ;
-
Нет синхронизации с мобильным устройством;
-
Нет вентиляторов.
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