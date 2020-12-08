МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) внес в программу летних Олимпийских игр 2024 года новые виды дисциплин.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МОК, в программу внесены скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома организации в минувший понедельник, 7 декабря.
Также МОК принял решение сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тысяч человек.
Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике по причине "озабоченности МОК в отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта". Отмечается, что нахождение тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр на сегодняшний день остается предметом постоянного спора в МОК.
Также была существенно сокращена квота боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.
Комментарии читателей Оставить комментарий
он хоть зрение развивает.
Ещё "кто больше гамбургеров сожрёт" - вполне себе дисциплина для современного западного мира.
В прямом эфире и без допинга)). Вот где позор всем "мачо" наступит.
модернизировать триатлон: преферанс (или покер), домино, бильярд. В перерывах - пиво/раки.
По-моему мнению ,давно пора проводить свои альтернативные Олимпийские игры и больше не принимать участие в Олимпиадах.