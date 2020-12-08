МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в программу летних Олимпийских игр 2024 года новые виды дисциплин. 

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МОК, в программу внесены скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома организации в минувший понедельник, 7 декабря. 

Также МОК принял решение сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тысяч человек. 

Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике по причине "озабоченности МОК в отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта". Отмечается, что нахождение тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр на сегодняшний день остается предметом постоянного спора в МОК.

Также была существенно сокращена квота боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.12.2020, 16:17
    Гость: Николай

    Ещё "кто больше гамбургеров сожрёт" - вполне себе дисциплина для современного западного мира.

  4. 08.12.2020, 15:08
    Гость: Предлагаю

    модернизировать триатлон: преферанс (или покер), домино, бильярд. В перерывах - пиво/раки.

  5. 08.12.2020, 14:54
    Гость: мухомор

    По-моему мнению ,давно пора проводить свои альтернативные Олимпийские игры и больше не принимать участие в Олимпиадах.

Все комментарии (22)
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