Китай с 1 марта вносит допинг в список уголовно наказуемых преступлений
Власти Китая с 1 марта следующего года приравняют использование веществ природного и синтетического происхождения с целью улучшения спортивных результатов к уголовно наказуемому преступлению.
Такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Наказание распространяется и на тех, кто предлагает атлетам запрещенные стимулирующие препараты, пишет ТАСС.
Против лиц, которые принуждают спортсменов употреблять такие вещества, правительство КНР планирует применить более серьезные меры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Реальный Суверенитет является заслоном от Имперских замашек сша, а не копирование политических конструкций(допинг) от банды преступников из конгресса сша.
просто в рф рисуют виртуальную картину Якобы противостония сша и китая - это Одна Банда, очнитесь..
почему до вас так трудно доходят Очевидные вещи - это "лучшее в мире образование" так повлияло?
Фундамент и Основа американского Глобализма - это Социалистическая Система Рабского порабощения народа китая.
уберите принудительный труд за копейки в китае и пуффф - нет Глобализма, кранты эплу, ханурики 90% американских фирм извлекающих сверхприбыли(1000%) из китая.
китай кроме экспорта дешевых поделок, еще экспортирует Бедность в мире - убиеая рост заработной платы в сша например.
все вам разжевывать надо..
Скорее всего они закроют путь тренерам Чагиным.
Какое ещё сумо с французскими лыжниками? Криминализировали допинг у себя в стране, чтоб очистить от него свои спорт. Есть китаиские саиты на англииском. Названия препаратов он переводил с китаиского. Чихать они на остальных хотели, что они там жрать будут. У них допинг скандалов на олимпиадах не будет. Могут себе позволить выставлять чистых спортсменов. Им ни кому свое мугуЧество допингом доказывать не надо. Выросли из этого.
Закон опубликован.
Там нет слов о допинге. Упоминается использование веществ улучшающих спортивные показатели. Список тоже имеется, но достаточно своеобразный. Он на китайском и переводу на другие языки не подлежит. Специфика названий препаратов в Китае уникальна.
Но согласно вводимым правилам, как я понял из текста, некоторые виды спорта просто перестанут существовать. Например Сумо. Это вид единоборств в Японии, где для увеличения веса используются природные и искусственные препараты подпадающие под понятие допинг.
Думаю, что и норвежским, итальянским, французским лыжникам и биатлонистам был бы полный набор тюремной экзотике по этому Закону. Потому что там 99 процентов спортсменов больны астмой, что требует постоянного использования расширяющих веществ, а по китайскому Закону это запрещается. Ну, там иди, типа, соревнуйся в группе инвалидов на параолимпийских играх.
А как раз содержание - не суть. Просто своим законом они обламывают потуги США на экстерриториальность. Своих спортсменов они будут привлекать сами и точка.