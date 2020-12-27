Китай с 1 марта вносит допинг в список уголовно наказуемых преступлений

Власти Китая с 1 марта следующего года приравняют использование веществ природного и синтетического происхождения с целью улучшения спортивных результатов к уголовно наказуемому преступлению. 

Такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Наказание распространяется и на тех, кто предлагает атлетам запрещенные стимулирующие препараты, пишет ТАСС.

Против лиц, которые принуждают спортсменов употреблять такие вещества, правительство КНР планирует применить более серьезные меры.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2020, 14:33
    Гость: gvozd

    Реальный Суверенитет является заслоном от Имперских замашек сша, а не копирование политических конструкций(допинг) от банды преступников из конгресса сша.
    просто в рф рисуют виртуальную картину Якобы противостония сша и китая - это Одна Банда, очнитесь..
    почему до вас так трудно доходят Очевидные вещи - это "лучшее в мире образование" так повлияло?
    Фундамент и Основа американского Глобализма - это Социалистическая Система Рабского порабощения народа китая.
    уберите принудительный труд за копейки в китае и пуффф - нет Глобализма, кранты эплу, ханурики 90% американских фирм извлекающих сверхприбыли(1000%) из китая.
    китай кроме экспорта дешевых поделок, еще экспортирует Бедность в мире - убиеая рост заработной платы в сша например.
    все вам разжевывать надо..

  3. 27.12.2020, 14:22
    Гость: www

    Какое ещё сумо с французскими лыжниками? Криминализировали допинг у себя в стране, чтоб очистить от него свои спорт. Есть китаиские саиты на англииском. Названия препаратов он переводил с китаиского. Чихать они на остальных хотели, что они там жрать будут. У них допинг скандалов на олимпиадах не будет. Могут себе позволить выставлять чистых спортсменов. Им ни кому свое мугуЧество допингом доказывать не надо. Выросли из этого.

  4. 27.12.2020, 11:55
    Гость: Чукча

    Закон опубликован.
    Там нет слов о допинге. Упоминается использование веществ улучшающих спортивные показатели. Список тоже имеется, но достаточно своеобразный. Он на китайском и переводу на другие языки не подлежит. Специфика названий препаратов в Китае уникальна.
    Но согласно вводимым правилам, как я понял из текста, некоторые виды спорта просто перестанут существовать. Например Сумо. Это вид единоборств в Японии, где для увеличения веса используются природные и искусственные препараты подпадающие под понятие допинг.
    Думаю, что и норвежским, итальянским, французским лыжникам и биатлонистам был бы полный набор тюремной экзотике по этому Закону. Потому что там 99 процентов спортсменов больны астмой, что требует постоянного использования расширяющих веществ, а по китайскому Закону это запрещается. Ну, там иди, типа, соревнуйся в группе инвалидов на параолимпийских играх.

  5. 27.12.2020, 11:52
    Гость: Alex203

    А как раз содержание - не суть. Просто своим законом они обламывают потуги США на экстерриториальность. Своих спортсменов они будут привлекать сами и точка.

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