Лавров высказался о запрете руководству России посещать Олимпиаду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение CAS запретить руководству страны посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия непонятным и неприемлемым.

"Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение", — приводит его слова РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что "разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018".

"Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше", — добавил Лавров, отметив, что "после решения CAS мы все сделаем правильные выводы".

Как отметил глава МИД, важно, что отсутствует коллективная ответственность, и "чистые" спортсмены имеют право попасть в сборную для участия в Олимпиаде по решению своей федерации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно вердикту CAS, российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под государственным флагом. Фактически это сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских атлетов в нейтральном статусе не запрещено.
 

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