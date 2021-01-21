Олимпиаду в Токио могут провести без участия иностранных зрителей

Международный Олимпийский комитет (МОК) не планирует отменять Олимпийские игры, которые должны пройти летом в Токио, пишет РИА Новости.

Однако в организации не исключают, что скорее всего игры будут проходить без участия иностранных болельщиков, что является "безусловно, одним из возможных вариантов". 

"МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы ее не проводить", — отметили в организации.

Помимо этого, не исключается отмена эстафета Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в Фукусиме.

Окончателньое решение о проведении или непроведении Олимпиады будет принято в апреле или мае. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2021, 16:24
    Гость: Гость

    Такие Олимпиады нам не нужны, где честный спорт давно канул в лету, бабло победило во всех дисциплина, а уж за сборную под неизвестно каким флагом говорить а тем паче болеть, извините

  2. 21.01.2021, 16:16
    Гость: Гость

    Согласен с вами полностью, сейчас спорта нет, так же как и олимпийского движения одна коммерция, бабло победило все

  3. 21.01.2021, 15:58
    Гость: Шило

    Ну и чо! Наши либиралы, будут бубнить, что мы должны в этом ГА- В- НИ Щ-Е!!!учавствовать? Без флага, без гимна, без чести и совести! Заранее зная, что до десятого места не дойдем, а если дойдем, то мядальки отбирут! Стыдно за страну! Это, точно не СССР!

  4. 21.01.2021, 14:02
    Гость: Юляша

    А зачем там зрители ?
    Спорт - давно уже машина для бабла.Шоу.
    Нормальным людям это не надо.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
The National Interest (США): верните войну идей
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Тайна Крючкова
Александр Проханов: «Как разворачивался ГКЧП - грандиозный и страшный проект Госбезопасности по сокрушению Советского Союза»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Лаврентий Берия
На ВДНХ установят фигуру Лаврентия Берии
Собянин смягчил ряд ограничений, введенных из-за пандемии
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры багажа на 20%
Фото с сайта Pixabay.com
Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы полосы
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
Фото с сайта twitter.com
Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального