Олимпиаду в Токио могут провести без участия иностранных зрителей

12:32 21.01.2021

Международный Олимпийский комитет (МОК) не планирует отменять Олимпийские игры, которые должны пройти летом в Токио, пишет РИА Новости.

Однако в организации не исключают, что скорее всего игры будут проходить без участия иностранных болельщиков, что является "безусловно, одним из возможных вариантов".

"МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы ее не проводить", — отметили в организации.

Помимо этого, не исключается отмена эстафета Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в Фукусиме.

Окончателньое решение о проведении или непроведении Олимпиады будет принято в апреле или мае.