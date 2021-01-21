Олимпиаду в Токио могут провести без участия иностранных зрителей
Международный Олимпийский комитет (МОК) не планирует отменять Олимпийские игры, которые должны пройти летом в Токио, пишет РИА Новости.
Однако в организации не исключают, что скорее всего игры будут проходить без участия иностранных болельщиков, что является "безусловно, одним из возможных вариантов".
"МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы ее не проводить", — отметили в организации.
Помимо этого, не исключается отмена эстафета Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в Фукусиме.
Окончателньое решение о проведении или непроведении Олимпиады будет принято в апреле или мае.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такие Олимпиады нам не нужны, где честный спорт давно канул в лету, бабло победило во всех дисциплина, а уж за сборную под неизвестно каким флагом говорить а тем паче болеть, извините
Согласен с вами полностью, сейчас спорта нет, так же как и олимпийского движения одна коммерция, бабло победило все
Ну и чо! Наши либиралы, будут бубнить, что мы должны в этом ГА- В- НИ Щ-Е!!!учавствовать? Без флага, без гимна, без чести и совести! Заранее зная, что до десятого места не дойдем, а если дойдем, то мядальки отбирут! Стыдно за страну! Это, точно не СССР!
А зачем там зрители ?
Спорт - давно уже машина для бабла.Шоу.
Нормальным людям это не надо.