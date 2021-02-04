Президент РФС предложил проводить уроки футбола в детском саду

12:39 4.02.2021

Российский футбольный союз (РФС) намерен ввести занятия футболом в детских садах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента организации Александра Дюкова.

По мнению Дюкова, это необходимо для того, чтобы дети уже в малом возрасте начали знакомиться с этим видом спорта. Ранее он заявлял, что задача РФС достичь показателя 4% занимающихся футболом в России к 2025 году.

"В увеличении числа занимающихся футболом нам поможет развитие массового футбола от дошкольников до взрослых. Ряд проектов начали реализовывать. Наша задача - как можно раньше познакомить детей с футболом, вовлечь в него, привить любовь к нашему виду спорту. Детишек в возрасте 2-7 лет около 7 миллионов, правильный формат работы с ним - это проведение 30-минутных занятий с мячом в детском саду", - сказал Дюков.

В конце ноября 2020 года сообщалось, что РФС также планирует с 2021 года ввести в школах третий урок физкультуры, который станет уроком футбола. Организация планировала решить эту задачу с помощью Министерства спорта и Министерства просвещения.