Президент РФС предложил проводить уроки футбола в детском саду

Российский футбольный союз (РФС) намерен ввести занятия футболом в детских садах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента организации Александра Дюкова.

По мнению Дюкова, это необходимо для того, чтобы дети уже в малом возрасте начали знакомиться с этим видом спорта. Ранее он заявлял, что задача РФС достичь показателя 4% занимающихся футболом в России к 2025 году.

"В увеличении числа занимающихся футболом нам поможет развитие массового футбола от дошкольников до взрослых. Ряд проектов начали реализовывать. Наша задача - как можно раньше познакомить детей с футболом, вовлечь в него, привить любовь к нашему виду спорту. Детишек в возрасте 2-7 лет около 7 миллионов, правильный формат работы с ним - это проведение 30-минутных занятий с мячом в детском саду", - сказал Дюков.

В конце ноября 2020 года сообщалось, что РФС также планирует с 2021 года ввести в школах третий урок физкультуры, который станет уроком футбола. Организация планировала решить эту задачу с помощью Министерства спорта и Министерства просвещения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.02.2021, 17:15
    Гость: Леня

    Куда катимся, итак уже ползаем в жижи путинизма А как насчет игры в математиков, физиков и творцов (инженеры), слабо!!? Хотя у нас нынче все дети хотят быть футболистами, хоккеистами, полицаями и даже бандитами. Проводился такой опрос в России. Да-да, вспомнился дикий указ пахана-президента необразованному в военном деле другану министру обороны - создавать спортивные и музыкальные роты. И этот товарисч до сих пор этим занимается. Так что правильно писал уважаемый Алкнис- в России нет боеспособной Армии

  3. 04.02.2021, 16:06
    Гость: kblckblc

    что б выдя из садика, мальчуган обнаружил, что тренироваться он может на утоптанной земле.
    нет детских клубов, нет полей, нет тренеров(за 200 долларов в месяц - ищи дураков)

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