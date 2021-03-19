Глава UFC заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

11:07 19.03.2021

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил свои выступления. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт, написав соответствующий пост в своем микроблоге в Twitter.

"Он на 100 процентов официально завершил карьеру", - написал Уайт, пожелав спортсмену удачи в его дальнейшем пути.

В свою очередь, Нурмагомедов поблагодарил Уайт и всю команду UFC "за возможность проявить себя". Спортсмен добавил, что UFC "навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта".

"Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал он в своем Инстаграм-блоге.

Последний бой с участием 32-летнего Нурмагомедова состоялся в ночь на 25 октября 2020 года в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.