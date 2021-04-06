Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за COVID-19

08:50 6.04.2021

Северная Корея отказалась от участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что данное решение было принято в ходе заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось в Пхеньяне 25 марта.

Отказ властей КНДР от участия в Олимпийских играх в Токио связан с "желанием защитить спортсменов от глобальной пандемии коронавируса", отмечают издания.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии их пришлось перенести на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.