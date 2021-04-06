Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за COVID-19
Северная Корея отказалась от участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что данное решение было принято в ходе заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось в Пхеньяне 25 марта.
Отказ властей КНДР от участия в Олимпийских играх в Токио связан с "желанием защитить спортсменов от глобальной пандемии коронавируса", отмечают издания.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии их пришлось перенести на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во, давайте пойдет наша сборная, под флагом КНДР!? Свой то не разрешают!