Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере более $1 млн
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет WADA.
Размер взноса России в 2021 году составил $1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2020 году Россия заплатила $1 015 977.
Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962).
В марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Согласно решению CAS от 17 декабря, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За нападки на наших спортсменов руководству этой организации почки отбить надо, а не деньги им перечислять для их содержания.
это бесконечно пропендосная организация и она всегда будет гадить России, пока не придет конец пиндосам.
Ваня, друг! Ты трезво посмотри:норвежские лыжники, все астматики! Без допинга не побегут. Амеканцы накачины анаболиками и химией по самые гланды, наши по сравнению с ними, детский сад, с кисилем на обед!
а куда вы денетесь. плати , номер счета знаешь...
уважать себя конечно можно Но тогда да скончания века или дольше российские спортсмены будут выступать под белым флагом и без гимна А возможно-и вообще нигде кроме Урюпинска им выступать не разрешат Не надо было мухлевать с допингом А когда поймали за руку-покаяться и дать честное пионерское что такое больше не повториться