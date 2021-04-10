Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере более $1 млн

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет WADA.

Размер взноса России в 2021 году составил $1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2020 году Россия заплатила $1 015 977.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). 

В марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Согласно решению CAS от 17 декабря, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.04.2021, 19:46
    Гость: Stalker

    За нападки на наших спортсменов руководству этой организации почки отбить надо, а не деньги им перечислять для их содержания.

  2. 10.04.2021, 19:17
    Гость: Вадятина

    это бесконечно пропендосная организация и она всегда будет гадить России, пока не придет конец пиндосам.

  3. 10.04.2021, 18:59
    Гость: Шило - ивану

    Ваня, друг! Ты трезво посмотри:норвежские лыжники, все астматики! Без допинга не побегут. Амеканцы накачины анаболиками и химией по самые гланды, наши по сравнению с ними, детский сад, с кисилем на обед!

  5. 10.04.2021, 18:07
    Гость: гостю

    уважать себя конечно можно Но тогда да скончания века или дольше российские спортсмены будут выступать под белым флагом и без гимна А возможно-и вообще нигде кроме Урюпинска им выступать не разрешат Не надо было мухлевать с допингом А когда поймали за руку-покаяться и дать честное пионерское что такое больше не повториться

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Володин предложил исключить Украину из Совета Европы
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Кудрин опять посчитал бюджетников
«Алексей Кудрин, несмотря на его сложные отношения с Д.А. Медведевым, пошел по его стопам, то есть не побоялся раздражающей правды»
Как царь Николай I боролся с панславизмом
Избранное
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
"Дай лапу" или как не прибить домашнего питомца при дрессировке
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Свойства и применение окопника. А вы знали?
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»