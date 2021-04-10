Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере более $1 млн

13:58 10.04.2021

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет WADA.

Размер взноса России в 2021 году составил $1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2020 году Россия заплатила $1 015 977.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962).

В марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Согласно решению CAS от 17 декабря, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года.