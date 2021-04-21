Недавно созданную Суперлигу покинули все шесть английских клубов

Все шесть британских футбольных клубов Премьер-лиги объявили о выходе из недавно созданной альтернативы Лиги Чемпионов - Суперлиги, сообщает BBC News.

Первым начал подготовку документов о выходе из Суперлиги ФК "Челси", затем о выходе объявили "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Таким образом сейчас в Суперлиге остались три итальянских и три испанских клуба, представители которых заявили о том, что пересмотрят формат проекта. 

О создании альтернативы Лиги Чемпионов было объявлено 19 апреля. Данное решение вызвало недовольство руководства УЕФА, ФИФА, а также критику британских министров и протесты футбольных фанатов. Отмечалось, что сам формат проекта противоречит идее единства, открытости, взаимопомощи и главентства спортивных ценностей.

Предполагалось, что первый сезон Суперлиги стартует в августе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 10:50
    Гость: Ну

    ай-ай-ай. Что теперь человечество будет делать. Ни хлеба ни мяса не будет. Идиотизм какой-то с этими играми, шоу, развлечениями. Пропадет планета без голов, мячей, шайб, клюшек. Все будут больными и годными.

  2. 21.04.2021, 10:28
    Гость: КУРС

    Автор! А какой хрен мне простому россиянину знать о какой-то суперпуперлиге. Мне бы пенсию нормальную, да что бы цены не росли.

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