Недавно созданную Суперлигу покинули все шесть английских клубов

09:36 21.04.2021

Все шесть британских футбольных клубов Премьер-лиги объявили о выходе из недавно созданной альтернативы Лиги Чемпионов - Суперлиги, сообщает BBC News.

Первым начал подготовку документов о выходе из Суперлиги ФК "Челси", затем о выходе объявили "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Таким образом сейчас в Суперлиге остались три итальянских и три испанских клуба, представители которых заявили о том, что пересмотрят формат проекта.

О создании альтернативы Лиги Чемпионов было объявлено 19 апреля. Данное решение вызвало недовольство руководства УЕФА, ФИФА, а также критику британских министров и протесты футбольных фанатов. Отмечалось, что сам формат проекта противоречит идее единства, открытости, взаимопомощи и главентства спортивных ценностей.

Предполагалось, что первый сезон Суперлиги стартует в августе.