МОК разрешил заменить гимн России музыкой Чайковского на Олимпиадах
Международный олимпийский комитет разрешил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио (2021) и Пекине (2022). Об этом говорится на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг ОКР с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.
Изначально Олимпийский комитет России предлагал использовать в качестве гимна песню «Катюша», но Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. Запрет на «Катюшу» поддержала трехкратная олимпийская чемпионка, член Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, «мелодия должна быть другой». Она также заявила, что нашим спортсменам на этой Олимпиаде лучше вообще выступать без гимна.
Из-за двухлетних санкций СAS российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не имеют права выступать под национальным флагом, а в их честь на церемониях награждений не будет звучать гимн страны. Санкции в отношении атлетов будут действовать до 16 декабря 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему нашим проф.спортсменам не нравится выступать под мелодию похоронного марша? Это самое то когда страну унижают ниже плинтуса на большинстве международных соревнованиях по приказу стран НАТО являющихся всегда врагом №1 для СССР и РФ. Если на правящую верхушку давит рекламный бизнес и нет сил даже подумать о национальной гордости и независимости страны,то не лучше бы всех супортсменов одеть в белое, под белый флаг и молчком как мышь под веником. Компрадорский ельцинизм это главное зло для россиян и неужели люди не понимают что только заменой ельцинского режима на народно-демократический можно избавиться от такого унижения?
ну наверное самая популярная мелодия петра ильича танец маленьких лебедей
Не над спортсменами, а над Россией, которая стоит на коленях перед Западом и ни как не может подняться. И это все сделали обнуленные, только они главное ярмо на шее России, которое и не дает подняться.
А спортсменам что? Они профессионалы и работают за главную ценность для РФ - деньги.
Лебединое озеро?
Ваааще позорище!!! Спортсмены, представляют страну, а не симфоническую организацию! Страну, самую большую в мире! А МОК, просто стер ее с карты, а мы проглотили!Слава ЕР!