МОК разрешил заменить гимн России музыкой Чайковского на Олимпиадах

18:36 22.04.2021

Международный олимпийский комитет разрешил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио (2021) и Пекине (2022). Об этом говорится на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг ОКР с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Изначально Олимпийский комитет России предлагал использовать в качестве гимна песню «Катюша», но Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. Запрет на «Катюшу» поддержала трехкратная олимпийская чемпионка, член Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, «мелодия должна быть другой». Она также заявила, что нашим спортсменам на этой Олимпиаде лучше вообще выступать без гимна.

Из-за двухлетних санкций СAS российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не имеют права выступать под национальным флагом, а в их честь на церемониях награждений не будет звучать гимн страны. Санкции в отношении атлетов будут действовать до 16 декабря 2022 года.