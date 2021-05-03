«Зенит» досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

10:24 3.05.2021

Футболисты петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги обыграли со счетом 6:1 московский «Локомотив» и досрочно завоевали титул чемпиона России, набрав 61 очко.

Встреча проходила 2 мая на «Газпром-арене». По завершении игры стадион озарили вспышки фейерверка под бессмертный хит группы Queen.

Данная победа стала для «Зенита» седьмой в чемпионатах России по футболу и шестой досрочной. Команда впервые завоевала медали на новом домашнем стадионе, пишет tvzvezda.ru.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Чемпионы отметили победу со своими болельщиками: футболисты совершили обязательный круг почета, подойдя, в первую очередь, к фанатскому сектору, на котором за игрой традиционно наблюдают самые преданные поклонники.

Авторами голов стали: Сердар Азмун (три гола), Артем Дзюба (два гола) и бразильский нападающий Малком (один гол). У «Локомотива» единственный гол на счету Франсуа Камано.