Современные тенденции для современных людей: или что такое воркаут?

07:46 7.05.2021

Сейчас очень популярно вести здоровый образ жизни.

Спорт, правильное питание, отсутствие вредных привычек – то, к чему стремится современный человек. Огромной популярностью сейчас пользуется воркаут. В это статье мы обсудим, что такое воркаут и почему уличные тренажеры – это идеальная альтернатива спортивному залу.

Что такое воркаут?

Воркаут с английского языка переводится как «тренировка». Грубо говоря, это уличное любительская спортивная деятельность, которая базируется на выполнении таких упражнений, как занятие на турниках, брусьях, а также упражнения на уличной спортивной площадке. Упор в таком виде спорта делается на выработку выносливости и силы, а также самостоятельной работе с собственным телом – без помощи тренера.

Почему люди предпочитают данный вид спорта?

Не смотря на тот факт, что количество фитнес-залов растет, не все люди туда ходят, да и вообще занимаются спортом. Тут есть несколько объяснений:

1. Цена. Поход в спортивный зал обычно продается по абонементам, и если посчитать затраты в год, сумма будет варьироваться от 30 тысяч рублей до 100. И это еще не предел, все таки тут играет много факторов – время суток, качество и наличие тренажеров, дополнительные опции, такие как наличие сауны, бассейна, личного инструктора.

1. Отсутствие свободного времени. Эта проблема особенно актуальна в мегаполисах, ведь именно там достаточно активный трафик и уровень жизни граждан. Путь от фитнес-зала может занимать как одну минуту, так и полчаса. Поэтому не всем подходят тренировки в спортзалах.

2. Территориальные проблемы. Во-первых, не во всех городах есть разнообразие фитнес-клубов. Вам повезло, если вы живете в крупном городе. А что делать людям, у которых в городе несколько фитнес-залов, и им катастрофически неудобно до них добираться?

Что делать?

Конечно, вопрос специфичный, но решение на него, конечно же, есть. Помимо фитнес-залов, можно заниматься либо дома, либо на улице. Поговорим поподробнее про второй вариант и вернемся к теме воркаута. Действительно, воркаут – это отличный способ заняться телом, при этом не теряя времени и денег. Уличные тренажеры устанавливаются на достаточно большом количестве парков и во дворах. Даже на государственном уровне был разработан план по агитации ЗОЖ, который заключался в массовой установке уличных тренажеров, чтобы любые люди могли заниматься спортом на улице, тем самым укрепляя свое здоровье на свежем воздухе.

