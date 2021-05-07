Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

10:59 7.05.2021

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен, сообщает "Чемпионат".

При этом Россия дважды вела в счёте, но исход игры решил второй период.

Ранее в матче за третье место шведы разгромили финнов со счётом 8:0.

Российские спортсмены в шестой раз стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Уже 14 лет мы остаемся без "золота" - последний раз наши юниоры побеждали в турнире в 2007 году.