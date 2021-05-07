Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров
В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен, сообщает "Чемпионат".
При этом Россия дважды вела в счёте, но исход игры решил второй период.
Ранее в матче за третье место шведы разгромили финнов со счётом 8:0.
Российские спортсмены в шестой раз стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Уже 14 лет мы остаемся без "золота" - последний раз наши юниоры побеждали в турнире в 2007 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что взрослая сборная, что молодёжка, что юниоры. Похоже что детей, начиная с ДЮСШ современному хоккею то не учат лет 30 как минимум.
Смена растёт Хорошая ! Мичков, Мирошниченко и.. - классно играли, хаотично ( не стабильно) , но ведь это молоденькие совсем мальчишки ( от 13 и до 18 лет), у которых всё впереди!
Что касается игры с Канадой, то не хватило ребятам чуть сил ( финны вязко сыграли, вымотали ребят, тогда как Канада легко ( 8-0!) разобралась со шведами), сыгранности маловато ( Россия не имела Практики, игр не было, команду подрали в течении 2 месяцев..).. и..., Но смотрелись ребята неплохо, с залихватским задором - неслись на соперника и.. забивали им голы!
Всех поздравляю с Достойной игрой России, ребят наших!
Да, хотелось бы -«Золото».., но не получилось.., хотя видно было, что мальчишки - старались!
Удачи им всем, да и нам не хворать!)))
Так можно договориться, что войну выиграл не СССР, а Красная армия из каких-то молодых солдат.
Лингвистическая неточность искажает смысл. ..Россия н ичего никому не проигрывала ..а,проиграла только какая то сборная команда ,каких то молодых хоккеистов из РФ (таким же из Канады)..
Взяла и проиграла.