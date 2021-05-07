Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен, сообщает "Чемпионат".

При этом Россия дважды вела в счёте, но исход игры решил второй период.

Ранее в матче за третье место шведы разгромили финнов со счётом 8:0.

Российские спортсмены в шестой раз стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Уже 14 лет мы остаемся без "золота" - последний раз наши юниоры побеждали в турнире в 2007 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 22:46
    Гость: Как под копирку

    Что взрослая сборная, что молодёжка, что юниоры. Похоже что детей, начиная с ДЮСШ современному хоккею то не учат лет 30 как минимум.

  2. 07.05.2021, 21:35
    Гость: Влад 33

    Смена растёт Хорошая ! Мичков, Мирошниченко и.. - классно играли, хаотично ( не стабильно) , но ведь это молоденькие совсем мальчишки ( от 13 и до 18 лет), у которых всё впереди!
    Что касается игры с Канадой, то не хватило ребятам чуть сил ( финны вязко сыграли, вымотали ребят, тогда как Канада легко ( 8-0!) разобралась со шведами), сыгранности маловато ( Россия не имела Практики, игр не было, команду подрали в течении 2 месяцев..).. и..., Но смотрелись ребята неплохо, с залихватским задором - неслись на соперника и.. забивали им голы!
    Всех поздравляю с Достойной игрой России, ребят наших!
    Да, хотелось бы -«Золото».., но не получилось.., хотя видно было, что мальчишки - старались!
    Удачи им всем, да и нам не хворать!)))

  3. 07.05.2021, 21:17
    Гость: Что-то не то

    Так можно договориться, что войну выиграл не СССР, а Красная армия из каких-то молодых солдат.

  4. 07.05.2021, 20:58
    Гость: тд

    Лингвистическая неточность искажает смысл. ..Россия н ичего никому не проигрывала ..а,проиграла только какая то сборная команда ,каких то молодых хоккеистов из РФ (таким же из Канады)..

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