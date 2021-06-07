Сборная Канады в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею
6 июня состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021, в котором встретились сборные Канады и Финляндии. Канадские хоккеисты одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
Решающую шайбу в овертайме на седьмой минуте забросил Ник Пол.
Сборная Канады завоевала чемпионский титул в 27-й раз. Бронзовые награды завоевала сборная США.
На стадии плей-офф Канада переиграла Россию и США.
Чемпионат мира по хоккею проходил с 21 мая по 6 июня в стоице Латвии Риге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодцы, канадцы! Поздравляю их с заслуженной победой!
У канадцев сильная идеологическая установка - они создатели и законодатели хоккея, что постоянно стараются доказать. А у наших теперь никакой справедливой, социалистической идеологии не осталось, у них остались в голове только цифры денежных знаков, засунутые туда буржуазными олигархами. От проигрыша этих денежных знаков немного меньше, чем от выигрыша, поэтому и выкладываться нет смысла. Зачем рвать жилы за деньги, когда ничего другого просто нет?! Всех денег все равно не заработаешь. Я наших хоккеистов в капитализме полностью понимаю.
Зачем тогда твои американцы приезжают на чемпионаты мира по хоккею? Испугали кота сметаной.Хорошо без американцев было бы на турнире,другие бы бронзу вместо американцев взяли.
А не надо нхловцев вообще приглашать. Они приезжают, чтобы потусоваться. Пусть тусуются в другом месте.
А эти ЧМ совсем не интересны в Америке никому.Американцы многие не знают о их проведении,все смотрят игры за кубок Стэнли где идёт настоящая борьба,а не фигурное катание.
Надо проиграть 2-3 матча на старте, но с выходом из группы. А затем стать чемпионом мира. Всего то и делов.