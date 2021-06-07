Сборная Канады в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею

6 июня состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021, в котором встретились сборные Канады и Финляндии. Канадские хоккеисты одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Решающую шайбу в овертайме на седьмой минуте забросил Ник Пол.

Сборная Канады завоевала чемпионский титул в 27-й раз. Бронзовые награды завоевала сборная США.

На стадии плей-офф Канада переиграла Россию и США.

Чемпионат мира по хоккею проходил с 21 мая по 6 июня в стоице Латвии Риге.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.06.2021, 18:17
    Гость: Красный

    Молодцы, канадцы! Поздравляю их с заслуженной победой!
    У канадцев сильная идеологическая установка - они создатели и законодатели хоккея, что постоянно стараются доказать. А у наших теперь никакой справедливой, социалистической идеологии не осталось, у них остались в голове только цифры денежных знаков, засунутые туда буржуазными олигархами. От проигрыша этих денежных знаков немного меньше, чем от выигрыша, поэтому и выкладываться нет смысла. Зачем рвать жилы за деньги, когда ничего другого просто нет?! Всех денег все равно не заработаешь. Я наших хоккеистов в капитализме полностью понимаю.

  2. 07.06.2021, 17:28
    Гость: Анна

    Зачем тогда твои американцы приезжают на чемпионаты мира по хоккею? Испугали кота сметаной.Хорошо без американцев было бы на турнире,другие бы бронзу вместо американцев взяли.

  3. 07.06.2021, 13:50
    Гость: Гость

    А не надо нхловцев вообще приглашать. Они приезжают, чтобы потусоваться. Пусть тусуются в другом месте.

  4. 07.06.2021, 13:49
    Гость: Аnton

    А эти ЧМ совсем не интересны в Америке никому.Американцы многие не знают о их проведении,все смотрят игры за кубок Стэнли где идёт настоящая борьба,а не фигурное катание.

  5. 07.06.2021, 13:48
    Гость: Гость

    Надо проиграть 2-3 матча на старте, но с выходом из группы. А затем стать чемпионом мира. Всего то и делов.

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