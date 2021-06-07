Сборная Канады в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею

08:47 7.06.2021

6 июня состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021, в котором встретились сборные Канады и Финляндии. Канадские хоккеисты одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Решающую шайбу в овертайме на седьмой минуте забросил Ник Пол.

Сборная Канады завоевала чемпионский титул в 27-й раз. Бронзовые награды завоевала сборная США.

На стадии плей-офф Канада переиграла Россию и США.

Чемпионат мира по хоккею проходил с 21 мая по 6 июня в стоице Латвии Риге.