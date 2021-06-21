Сборная России по футболу покидает Евро-2020
21 июня российские футболисты встретилась со сборной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.
Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Дании. Автором первого гола стал Миккель Дамсгор. На 59-й Юссуф Поульсен воспользовался вопиющей ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан на табло. На 69-й минуте сборная России отыграла один гол и возродила интригу, гол забил Артём Дзюба, реализовавший пенальти. Но оптимистичный настрой продлился недолго: на 80-й и 82-й минутах Дания выстрелила дуплетом, пишет Чемпионат. Сначала гол забил Андреас Кристенсен, позже – Йоахим Мехле. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу датчан.
Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе B занимает сборная Бельгии, набравшая 9 очков - она обыграла сегодня сборную Финляндии со счетом 2:0. У Дании, Финляндии и России по 3 очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
Комментарии читателей Оставить комментарий
:-)))) ну надо же: приживало нагло-саксонский тоже заМЫчал от радости, у него праздник!
Видимо пока не будут внесены изменения в формировании сборной включая тренера то так и будет второе место от хвоста. Проще наверное на марс полететь чем что то изменить
Я давно предлагал вратарям сборной Рф играть в бронежилетах,а форвардам выдать по Рпг.
Не послушали.
С удовольствием посмотрел игру россиян с датчанами.Молодцы ребята проиграть всего то со счетом 1:4 а ведь могло быть и больше.Надо наградить футболистов машинами квартирами орденами и медалями. Заслужили
Плохо что проиграли..((, но Россия 2 гола подарила сама Датчанам! Вначале было как-то скверно на душе, а сейчас пришёл какой-то покой, понимание того, что Команды - не было! Есть в Российской сборной отдельные игроки, которые могут и должны были повести за собой(!), но этого не произошло..((, кого-то перекрыли и не давали датчане им играть, а у кого-то игра не шла..((.. Сумбур, грязно играли, захваты, зацепы, толкотня и.. - вообщем, как это не парадоксально прозвучит, но - не заслужили ..((. Есть над чем призадуматься, над чем работать!
Раньше сборные собирались за месяц и более, до официальных турниров, мобильников не было, интернета и Воздействия из вне - не было.., было не очень то некоторым ( были случаи и убегали ребятки «по делам»), но в основном, подготовка шла без эмоций ( спортсмены очень эмоциональны!), под наблюдением врачей и тренеров.. , теперь же -??? Я бы забирал все телефоны у игроков сборной ( не ахти какой сборной), чтобы ничего не мешало сосредотачиваться на подготовке к матчам! Может и правило какое-то ввести на этот счёт!?
Расхлябанности много, и, как правило, не выразительные выступления Команды!..
Лимит на иностранцев нужно ужесточать, так как наши футболисты в своих клубах часто играют «на подхвате»!..((.
Трудно Черчесову, так как выигрывают сражения Солдаты, а проигрывают - генералы!..((, поэтому , лично я не думаю, что тренерский штаб сборной России, не притерпит кадровых изменений..
Что ж, поболеем теперь за других..((.. Жаль!
Удачи всем!