Сборная России по футболу покидает Евро-2020

Плохо что проиграли..((, но Россия 2 гола подарила сама Датчанам! Вначале было как-то скверно на душе, а сейчас пришёл какой-то покой, понимание того, что Команды - не было! Есть в Российской сборной отдельные игроки, которые могут и должны были повести за собой(!), но этого не произошло..((, кого-то перекрыли и не давали датчане им играть, а у кого-то игра не шла..((.. Сумбур, грязно играли, захваты, зацепы, толкотня и.. - вообщем, как это не парадоксально прозвучит, но - не заслужили ..((. Есть над чем призадуматься, над чем работать!

Раньше сборные собирались за месяц и более, до официальных турниров, мобильников не было, интернета и Воздействия из вне - не было.., было не очень то некоторым ( были случаи и убегали ребятки «по делам»), но в основном, подготовка шла без эмоций ( спортсмены очень эмоциональны!), под наблюдением врачей и тренеров.. , теперь же -??? Я бы забирал все телефоны у игроков сборной ( не ахти какой сборной), чтобы ничего не мешало сосредотачиваться на подготовке к матчам! Может и правило какое-то ввести на этот счёт!?

Расхлябанности много, и, как правило, не выразительные выступления Команды!..

Лимит на иностранцев нужно ужесточать, так как наши футболисты в своих клубах часто играют «на подхвате»!..((.

Трудно Черчесову, так как выигрывают сражения Солдаты, а проигрывают - генералы!..((, поэтому , лично я не думаю, что тренерский штаб сборной России, не притерпит кадровых изменений..

Что ж, поболеем теперь за других..((.. Жаль!

Удачи всем!