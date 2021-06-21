Сборная России по футболу покидает Евро-2020

21 июня российские футболисты встретилась со сборной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. 

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Дании. Автором первого гола стал Миккель Дамсгор. На 59-й Юссуф Поульсен воспользовался вопиющей ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан на табло. На 69-й минуте сборная России отыграла один гол и возродила интригу, гол забил Артём Дзюба, реализовавший пенальти. Но оптимистичный настрой продлился недолго: на 80-й и 82-й минутах Дания выстрелила дуплетом, пишет Чемпионат. Сначала гол забил Андреас Кристенсен, позже – Йоахим Мехле. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу датчан.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе B занимает сборная Бельгии, набравшая 9 очков - она обыграла сегодня сборную Финляндии со счетом 2:0. У Дании, Финляндии и России по 3 очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 02:05
    Гость: Тау

    :-)))) ну надо же: приживало нагло-саксонский тоже заМЫчал от радости, у него праздник!

  2. 22.06.2021, 02:01
    Гость: Финикиец

    Видимо пока не будут внесены изменения в формировании сборной включая тренера то так и будет второе место от хвоста. Проще наверное на марс полететь чем что то изменить

  3. 22.06.2021, 01:59
    Гость: ))) "повести за собой"

    Я давно предлагал вратарям сборной Рф играть в бронежилетах,а форвардам выдать по Рпг.
    Не послушали.

  4. 22.06.2021, 01:48
    Гость: Дан

    С удовольствием посмотрел игру россиян с датчанами.Молодцы ребята проиграть всего то со счетом 1:4 а ведь могло быть и больше.Надо наградить футболистов машинами квартирами орденами и медалями. Заслужили

  5. 22.06.2021, 01:38
    Гость: Влад 33

    Плохо что проиграли..((, но Россия 2 гола подарила сама Датчанам! Вначале было как-то скверно на душе, а сейчас пришёл какой-то покой, понимание того, что Команды - не было! Есть в Российской сборной отдельные игроки, которые могут и должны были повести за собой(!), но этого не произошло..((, кого-то перекрыли и не давали датчане им играть, а у кого-то игра не шла..((.. Сумбур, грязно играли, захваты, зацепы, толкотня и.. - вообщем, как это не парадоксально прозвучит, но - не заслужили ..((. Есть над чем призадуматься, над чем работать!
    Раньше сборные собирались за месяц и более, до официальных турниров, мобильников не было, интернета и Воздействия из вне - не было.., было не очень то некоторым ( были случаи и убегали ребятки «по делам»), но в основном, подготовка шла без эмоций ( спортсмены очень эмоциональны!), под наблюдением врачей и тренеров.. , теперь же -??? Я бы забирал все телефоны у игроков сборной ( не ахти какой сборной), чтобы ничего не мешало сосредотачиваться на подготовке к матчам! Может и правило какое-то ввести на этот счёт!?
    Расхлябанности много, и, как правило, не выразительные выступления Команды!..
    Лимит на иностранцев нужно ужесточать, так как наши футболисты в своих клубах часто играют «на подхвате»!..((.
    Трудно Черчесову, так как выигрывают сражения Солдаты, а проигрывают - генералы!..((, поэтому , лично я не думаю, что тренерский штаб сборной России, не притерпит кадровых изменений..
    Что ж, поболеем теперь за других..((.. Жаль!
    Удачи всем!

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