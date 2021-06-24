Стали известны все участники плей-офф Евро-2020

Определились все участники 1/8 финала Евро-2020.

Матчи плей-офф начнутся в субботу 26 июня игрой между сборными Уэльса и Дании в Амстердаме и командами Италии и Австрии в Лондоне.

27 июня пройдут матчи между сборными Нидерландов и Чехии, а также Бельгии и Португалии, в понедельник играют пары Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.

Заключительные игры 1/8 финала пройдут 29 июня, за место в четвертьфинале Евро-2020 будут бороться сборные Англии и Германии, еще один матч пройдет между командами Швеции и Украины.

В Санкт-Петербурге пройдут матчи 1/8 финала между Францией и Швейцарией, между Хорватией и Испанией. 

Заключительный матч турнира, который примет Санкт-Петербург, начнется 2 июля в 19:00 по московскому времени. Ранее в Северной столице прошли шесть встреч группового этапа.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020:
26 июня: Уэльс — Дания и Италия — Австрия.
27 июня: Нидерланды — Чехия и Бельгия — Португалия.
28 июня: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.
29 июня: Англия — Германия и Швеция — Украина.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.06.2021, 16:24
    Гость: Иван Иваныч

    Возбудилась украинская диаспора, которая изображает на этом форуме российское протестное мнение. Команда сама ведь не вышла. Ее судьбу решили другие сборные. Не так ли?
    __\
    А я после просмотра вчерашней игры Франция-Португалия, где было чересчур много судьи, укрепился во мнении, что надо болеть за Францию. За таким футболом будущее. Хотя и португальцы хороши, ибо техничны.

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