Стали известны все участники плей-офф Евро-2020

11:20 24.06.2021

Определились все участники 1/8 финала Евро-2020.

Матчи плей-офф начнутся в субботу 26 июня игрой между сборными Уэльса и Дании в Амстердаме и командами Италии и Австрии в Лондоне.

27 июня пройдут матчи между сборными Нидерландов и Чехии, а также Бельгии и Португалии, в понедельник играют пары Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.

Заключительные игры 1/8 финала пройдут 29 июня, за место в четвертьфинале Евро-2020 будут бороться сборные Англии и Германии, еще один матч пройдет между командами Швеции и Украины.

В Санкт-Петербурге пройдут матчи 1/8 финала между Францией и Швейцарией, между Хорватией и Испанией.

Заключительный матч турнира, который примет Санкт-Петербург, начнется 2 июля в 19:00 по московскому времени. Ранее в Северной столице прошли шесть встреч группового этапа.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020:

26 июня: Уэльс — Дания и Италия — Австрия.

27 июня: Нидерланды — Чехия и Бельгия — Португалия.

28 июня: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.

29 июня: Англия — Германия и Швеция — Украина.