Стали известны все участники плей-офф Евро-2020
Определились все участники 1/8 финала Евро-2020.
Матчи плей-офф начнутся в субботу 26 июня игрой между сборными Уэльса и Дании в Амстердаме и командами Италии и Австрии в Лондоне.
27 июня пройдут матчи между сборными Нидерландов и Чехии, а также Бельгии и Португалии, в понедельник играют пары Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.
Заключительные игры 1/8 финала пройдут 29 июня, за место в четвертьфинале Евро-2020 будут бороться сборные Англии и Германии, еще один матч пройдет между командами Швеции и Украины.
В Санкт-Петербурге пройдут матчи 1/8 финала между Францией и Швейцарией, между Хорватией и Испанией.
Заключительный матч турнира, который примет Санкт-Петербург, начнется 2 июля в 19:00 по московскому времени. Ранее в Северной столице прошли шесть встреч группового этапа.
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020:
26 июня: Уэльс — Дания и Италия — Австрия.
27 июня: Нидерланды — Чехия и Бельгия — Португалия.
28 июня: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.
29 июня: Англия — Германия и Швеция — Украина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поражения им не желаю, но смотреть побрезгую.
К слову, поляки играли не хуже. Матч был классный.
Возбудилась украинская диаспора, которая изображает на этом форуме российское протестное мнение. Команда сама ведь не вышла. Ее судьбу решили другие сборные. Не так ли?
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А я после просмотра вчерашней игры Франция-Португалия, где было чересчур много судьи, укрепился во мнении, что надо болеть за Францию. За таким футболом будущее. Хотя и португальцы хороши, ибо техничны.
Слава Украине! Героям слава!
Россия вперде!!!