Церемония открытия Олимпийских Игр в Токио пройдет без зрителей

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио пройдет при пустых трибунах без зрителей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

По словам Позднякова, на торжественной церемонии будут только участники Игр и представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады.

"Уровень безопасности крайне высокий", - добавил он. 

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 23 июля.

Ранее сообщалось о том, что правительство Японии рассматривает вопрос о допуске на церемонию открытия только высокопоставленных представителей, включая прибывших важных иностранных гостей, представителей спонсоров Игр и дипломатов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.07.2021, 01:28
    Гость: Опять 23!

    "Мероприятие только для своих"... Любимая цифра, сигналы не для "профанов" - фанов. Скучно, девочки! Хотя и безопасно! Ведь зрители - разносчики, нет, не ковидлы, а ПРАВДЫ! Отмена массовых мероприятий связана именно с этим, чтобы не обменивались правдиво информацией напрямую, минуя фейк-ньюзы с их "вакцинно-маркетинговым нарративом"! Иначе зрители из разных стран поделятся ковидными откровениями, осознают, что их "правительствами" командует через гендиректора ВОЗ купивший его с потрохами психопат-мизантроп Гейтс.

    Кстати, наезд на рестораны вызван теми же причинами: официанты разносят правдивую информацию об осложнениях от вакцин, а ещё - таксисты, поэтому в этой сфере не привитых быть не должно, только СВОИ, посетители тоже - только привитые.

    Вот так по планете шагает апартеид и сегрегация. Видимо, эта организация общества очень нравилась "дорогому Клаусу" Швабу из ВЭФ, когда он участвовал в создании ядерной бомбы для режима апартеида в ЮАР, и опыты д-ра Менгеле на узниках нацистских концлагерей, ведь его отец разрабатывал ядерную бомбу для Гитлера. А теперь это "яблоко от яблони" проталкивает свои фашистские повестки, прикрывшись белыми халатами и "всеобщим счастьем" в тотальной нищете, тащить к которому он хочет опять железной рукой, как скот на убой, а "упрямых" - не мытьем, так катаньем. Ложью, чудовищной ложью и статистикой. Все это в чудовищных масштабах!

  4. 06.07.2021, 23:21
    Гость: тд

    Огород...дороже денег.Пора уже начать проводить Олимпийские игры без спротсменов. Нарисовать программы и вешать на дисплеи всего мира ..никто и не заметит.

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