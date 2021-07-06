Церемония открытия Олимпийских Игр в Токио пройдет без зрителей
Церемония открытия летней Олимпиады в Токио пройдет при пустых трибунах без зрителей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
По словам Позднякова, на торжественной церемонии будут только участники Игр и представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады.
"Уровень безопасности крайне высокий", - добавил он.
Церемония открытия Олимпиады запланирована на 23 июля.
Ранее сообщалось о том, что правительство Японии рассматривает вопрос о допуске на церемонию открытия только высокопоставленных представителей, включая прибывших важных иностранных гостей, представителей спонсоров Игр и дипломатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нравицца,что мир сходит с ума.
Значит,скоро
Рассвет.
"Мероприятие только для своих"... Любимая цифра, сигналы не для "профанов" - фанов. Скучно, девочки! Хотя и безопасно! Ведь зрители - разносчики, нет, не ковидлы, а ПРАВДЫ! Отмена массовых мероприятий связана именно с этим, чтобы не обменивались правдиво информацией напрямую, минуя фейк-ньюзы с их "вакцинно-маркетинговым нарративом"! Иначе зрители из разных стран поделятся ковидными откровениями, осознают, что их "правительствами" командует через гендиректора ВОЗ купивший его с потрохами психопат-мизантроп Гейтс.
Кстати, наезд на рестораны вызван теми же причинами: официанты разносят правдивую информацию об осложнениях от вакцин, а ещё - таксисты, поэтому в этой сфере не привитых быть не должно, только СВОИ, посетители тоже - только привитые.
Вот так по планете шагает апартеид и сегрегация. Видимо, эта организация общества очень нравилась "дорогому Клаусу" Швабу из ВЭФ, когда он участвовал в создании ядерной бомбы для режима апартеида в ЮАР, и опыты д-ра Менгеле на узниках нацистских концлагерей, ведь его отец разрабатывал ядерную бомбу для Гитлера. А теперь это "яблоко от яблони" проталкивает свои фашистские повестки, прикрывшись белыми халатами и "всеобщим счастьем" в тотальной нищете, тащить к которому он хочет опять железной рукой, как скот на убой, а "упрямых" - не мытьем, так катаньем. Ложью, чудовищной ложью и статистикой. Все это в чудовищных масштабах!
соревнования - без спортсменов?
Огород...дороже денег.Пора уже начать проводить Олимпийские игры без спротсменов. Нарисовать программы и вешать на дисплеи всего мира ..никто и не заметит.
Наверное денежки поделить. А зрители ? Обойдутся.