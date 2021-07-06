Церемония открытия Олимпийских Игр в Токио пройдет без зрителей

"Мероприятие только для своих"... Любимая цифра, сигналы не для "профанов" - фанов. Скучно, девочки! Хотя и безопасно! Ведь зрители - разносчики, нет, не ковидлы, а ПРАВДЫ! Отмена массовых мероприятий связана именно с этим, чтобы не обменивались правдиво информацией напрямую, минуя фейк-ньюзы с их "вакцинно-маркетинговым нарративом"! Иначе зрители из разных стран поделятся ковидными откровениями, осознают, что их "правительствами" командует через гендиректора ВОЗ купивший его с потрохами психопат-мизантроп Гейтс.

Кстати, наезд на рестораны вызван теми же причинами: официанты разносят правдивую информацию об осложнениях от вакцин, а ещё - таксисты, поэтому в этой сфере не привитых быть не должно, только СВОИ, посетители тоже - только привитые.

Вот так по планете шагает апартеид и сегрегация. Видимо, эта организация общества очень нравилась "дорогому Клаусу" Швабу из ВЭФ, когда он участвовал в создании ядерной бомбы для режима апартеида в ЮАР, и опыты д-ра Менгеле на узниках нацистских концлагерей, ведь его отец разрабатывал ядерную бомбу для Гитлера. А теперь это "яблоко от яблони" проталкивает свои фашистские повестки, прикрывшись белыми халатами и "всеобщим счастьем" в тотальной нищете, тащить к которому он хочет опять железной рукой, как скот на убой, а "упрямых" - не мытьем, так катаньем. Ложью, чудовищной ложью и статистикой. Все это в чудовищных масштабах!