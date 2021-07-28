Российские пловцы выиграли серебро в эстафете 4х200 метров кролем

Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсмены - Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк - в финале показали время 7 минут 1,81 секунды.

Золото Олимпиады в эстафете получили британские пловцы, показавшие время 6 минут 58,58 секунды. Бронзовыми призерами стали австралийцы (7.01.84). 

Накануне, 27 июля, Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 11:51
    Гость: Петр

    а в это же время где то в России убрали тысячи гектаров пшеницы - но это же банальность, вот пловцы проплыли это да!!
    может быть людей сделавших спорт средством заработка пора уже налогами облагать по общим меркам?

  2. 28.07.2021, 10:37
    Гость: Змей

    Какие -то люди без роду, без племени, без флага и гимна бегают, прыгают, плавают... А нам то до них какая забота?

  3. 28.07.2021, 09:43
    Гость: Ну

    Ребята молодцы.
    Но то, что творится вокруг всех всевозможных тн спортивных соревнований в последние годы кроме как идиотизмом и мерзостью не назовёшь.

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