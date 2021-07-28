Российские пловцы выиграли серебро в эстафете 4х200 метров кролем
Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсмены - Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк - в финале показали время 7 минут 1,81 секунды.
Золото Олимпиады в эстафете получили британские пловцы, показавшие время 6 минут 58,58 секунды. Бронзовыми призерами стали австралийцы (7.01.84).
Накануне, 27 июля, Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.
В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а в это же время где то в России убрали тысячи гектаров пшеницы - но это же банальность, вот пловцы проплыли это да!!
может быть людей сделавших спорт средством заработка пора уже налогами облагать по общим меркам?
Какие -то люди без роду, без племени, без флага и гимна бегают, прыгают, плавают... А нам то до них какая забота?
Ребята молодцы.
Но то, что творится вокруг всех всевозможных тн спортивных соревнований в последние годы кроме как идиотизмом и мерзостью не назовёшь.
что это российские пловцы?
Кто-то эту муть смотрит?