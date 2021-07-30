Спортсмены США после проигрыша начали оскорблять российских медалистов

Меган Калмо

Гребчиха Меган Калмо (США), которая осталась без медали на олимпийских играх в Токио, резко высказалась по поводу серебра, взятого в академической гребле россиянками Василисой Степановой и Еленой Орябинской.

«Отвратительно видеть, как экипаж, которого здесь даже не должно быть, уходит с серебром. Я по-настоящему разочарована и сочувствую остальным участникам финала», - написала Калмо в соцсети.

Выступления на данных играх стали провальными для Калмо (39 лет) и ее 31-летней напарницы Треси Эйссер. В двойке распашной без рулевого в полуфинале они оказались худшими в пятерке дуэтов, пишет «Русская Весна».

Они существенно уступили тройке лидеров и, вероятно, на фоне этого провала Калмо решила привлечь к себе внимание другим способом.

Впоследствии она не остановила свои нападки на россиянок и написала, что ей «сложно смотреть, как россияне выступают на Играх и уезжают с них с медалью». «У очень многих в нашем виде спорта просто хорошие манеры: они слишком вежливы, чтобы сказать то, что говорю я», - добавила она.

«Я не думаю, что они вообще должны здесь быть. На Олимпиаде множество женщин, которые довольно квалифицированы, чтобы бороться за медали в гребле, и тот факт, что российская лодка лишает их этой возможности, кажется мне как участнице соревнований очень проблематичным», - высказала свое мнение американская гребчиха.

Напомним, ранее россиянин Евгений Рылов завоевал золото в 200-метровке. На него с оскорблениями также накинулся другой спортсмен из США - Райан Мерфи.

«Я испытываю огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была чистой», - заявил Мерфи.

Его слова также поддержал и взявший бронзу британец. «Безусловно, это сложно - соревноваться, когда не знаешь, кто из соперников чист, а кто нет. Такого в спорте быть не должно. Мы должны думать только о соревнованиях. Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой - и ничего против этого не делается», - нагло высказался Люк Гринбэнк.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2021, 17:49
    Гость: алко50

    Ну и это только начало. В скором времени допинг найдут, или как в последнее время - нарушения допинговых правил. Они же в ярости. Они думали что место россиян ...... , а вон оно как вышло. Вот и бесятся. Им же обещали медали.

  2. 30.07.2021, 17:12
    Гость: xmyr

    xmmm... ВСЕМ ИЗВЕСТНО , большая часть западенцев сидит на допинге , медицина работает .Ну а проигрывать надо уметь деушко, это не всем дано.

  3. 30.07.2021, 17:05
    Гость: ABCD

    Однако...40-ка летняя тетя с торсом как у молотобойца строек первых пятилеток "крайне негативное" отношение к тем, кто обошел её.
    Не сомневаюсь, была бы олимпиада в США, то наших туда даже с белым флагом и поднятыми руками не пустили бы. А всё золото получили бы "самые чистые" допинг спортсмены США.
    Шовенизм от американцев так и прёт.
    Они говорят, что "не чистые" не должны быть там, где есть они.
    То есть себя они сходу поставили в "чистые" и доказывать типа не надо.
    Высокомерие и наглость у амеров конечно стало их визитной карточкой.

  5. 30.07.2021, 16:44
    Гость: Николай

    Расплакались бедняжки. Омерзительное зрелище. Как-то раньше не было такого презрения к представителям толерастического запада.

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