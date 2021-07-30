Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом

Евгений Рылов

Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом Олимпиады 2020.

Спортсмен выиграл финальный заплыв на 200м на спине, установив олимпийский рекорд - 1 минута 53,27 секунды.

Серебро досталось американцу Райану Мерфи, который финишировал с отставанием от россиянина в 0,88 секунды. Бронзу заработал британский пловец Люк Гринбанк.

Напомним, ранее Рылов выиграл "золото" в заплыве на 100м на спине, а также "серебро" в эстафете.

Таким образом в активе сборной России на Играх-2020 30 медалей – 9 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Как прошлогодний снег»: Германия показала, насколько Украина «важна» Европе
Владимир Путин
Украина: последняя ошибка Путина
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком
Избранное
Воспитание собак
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
Советы начинающим водителям
«Калинов мост», 3 апреля, ДК им. Горбунова
Александр Непомнящий «Полюс»
Как научиться экономить?
Сергей Черняховский. НАТО и сотрудничество
Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Как отремонтировать трещины в потолке?
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов