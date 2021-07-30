08:01 30.07.2021

Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом Олимпиады 2020.

Спортсмен выиграл финальный заплыв на 200м на спине, установив олимпийский рекорд - 1 минута 53,27 секунды.

Серебро досталось американцу Райану Мерфи, который финишировал с отставанием от россиянина в 0,88 секунды. Бронзу заработал британский пловец Люк Гринбанк.

Напомним, ранее Рылов выиграл "золото" в заплыве на 100м на спине, а также "серебро" в эстафете.

Таким образом в активе сборной России на Играх-2020 30 медалей – 9 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых.