Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет

15:09 7.08.2021

7 августа на Олимпийских играх в Токио завершилась финальная часть соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, которая получила за четыре вида 107,800 балла. Второе место заняла россиянка Дина Аверина (107,650), третьей стала белоруска Алина Горносько (102,700). Еще она представительница России Арина Аверина осталась четвертой (102,100).

Таким образом, Россия впервые за 25 лет осталась без золота в этом виде соревнований - в последний раз россиянки уезжали без побед с Олимпиады-1996 в Атланте, отмечает Lenta.ru.

Дина Аверина назвала судейство несправедливым - будущая победительница Линой Ашрам во время последнего выступления уронила ленту.

Дина отметила, что рассчитывала на золотую медаль. "Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало", — приводит слова Авериной РИА Новости.

Российская гимнастка заявила также, что все четыре вида прошла без потерь и считает, что на сегодняшний день именно она является победителем соревнований.

"Моя совесть чиста. Четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь. Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство", - сказала она.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренером сборной России Ирина Винер-Усманова поддержала свою подопечную и тоже подвергла критике судейство. "Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", — сказала она RT.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала судейству свою жесткую оценку. "Просто нет слов, чтобы описать этот ужас. Это спланированная акция против России и самое настоящее убийство страны. Помимо страны на глазах у всего мира произошло убийство спортсменки и тренера. Это самый настоящий беспредел. Они нам не поменяли оценки, а другим меняли постоянно. Нас целенаправленно засуживали. Это было видно с первого предмета", — заявила Тарасова в интервью Sport24.

Победившая на соревнованиях израильская гимнастка назвала судейство отличным. "Думаю, что судейство сегодня было отличным. Лично у меня никаких вопросов к оценкам нет. И своими выступлениями я довольна, больше всего — мячом", — передает слова Линой Ашрам корреспондент Sport24.