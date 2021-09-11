В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады

Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.

В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований, отмечает ВЗГЛЯД.

Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.

«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – сказал он.

Кроме того, Владимир Путин наградил сегодня Дину Аверину Орденом Дружбы. Такой награды удостаиваются только обладатели золотых олимпийских медалей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.09.2021, 23:16
    Гость: фёдор

    В России и всё так,как с крымом, постоянно твердим ,что наш,только вот никто признавать не будет,даже наш союзничек лука.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
© KM.RU, Филипп Киреев
Как Горбачев спасал СССР и разгонял народных депутатов
Россия и Белоруссия все-таки превращаются в единое государство?
Избранное
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Как научиться экономить?
125 лет назад дебютировал первый русский автомобиль. Который оказался никому не нужен
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
Кинопремьера «Цой»: миф о последнем герое русского рока
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
«Майдан» в Вильнюсе: Литва дошла до грани социального взрыва
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»