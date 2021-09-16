Путин принял приглашение Китая посетить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом заявил  министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе.

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. И, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", - цитирует Лаврова ТАСС.

При этом 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года и запретил всем высшим чиновникам страны посещать в том числе и Олимпийские игры. Запрет касается министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Государственной думы и президента страны, он будет снят только в декабре 2022 года.

24-е Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2021, 21:48
    Гость: Нужно ли вообще проводить эти ОИ?

    Во-первых, наши под санкциями, а
    во-вторых, Байден "дал добро" на участие всех мастей меньшинств, а так же "однополых человекообразных чудовищ".
    Такие ОИ должны быть вообще ликвидированы!
    *
    Другое дело, если Россия и Китай организуют совершенно новые ОИ, в которых будут участвовать нормальные классические люди.

Все комментарии (6)
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