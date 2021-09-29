Спортсменов могут обязать платить спортшколам при отъезде за рубеж

Молодых спортсменов, в случае их перехода в зарубежные клубы, могут обязать платить компенсацию подготовившим их спортивным организациям, пишет РБК. Соответствующий законопроект об ограничениях на переход молодых спортсменов в зарубежные клубы внесло правительство России в Госдуму.

Согласно документу, российские спортсмены в возрасте до 23 лет в случае их найма за рубежом должны будут выплатить компенсации. Перечень подпадающих под ограничение видов спорта, размер и порядок выплаты будут устанавливаться Минспорта после консультаций с российскими спортивными организациями. Освободить от выплаты таких компенсаций в виде исключения планируется тех спортсменов, которым не поступают предложения от российских спортивных клубов.

Авторы инициативы отмечают, что иностранные спортивные организации пользуются пробелами в российском законодательстве и приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат, так как эти спортсмены еще проходят подготовку и не оформили трудовые отношения с клубами в России.

«Российский профессиональный спортивный клуб или организация <…>, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесенные на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена. При этом иностранная спортивная организация зачастую не вкладывается дополнительно в развитие такого спортсмена», — подчеркивают они.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2021, 20:12
    Гость: Иван Иваныч

    Я давно ждал подобного решения. Что мы сегодня имеем. Любой футбольный клуб , состоит из академии футбола, фарм - клуба , и главной команды. При продаже игрока за рубеж, клуб получает трансферную стоимость, которая и покрывает все затраты, включая детских тренеров. В футболе все отрегулировано. А вот в хоккее все намного печальнее. Американцы тупо, и по бычьи забирают игроков в НХЛ, а клубы и их системы, взраставшие игрока, не получают ни шиша. А в хоккее все дорого. Катки , амуниция, даже клюшки ( композитная клюшка не менее 100 евро) и т.д. И получается парадокс: система Динамо вырастила центнер быстробегающего мяса, под названием Овечкин. В итоге клуб, детские тренеры остались не у дел, и отработали вхолостую. Его место в детской школе мог занять другой игрок. Теперь как я понял, будут прдписывать контракты, подразумевающие отчисления в Клубы, чтобы стимулировать детские школы. И это здорово. Как говорится: заплатите по счету и валите.

  3. 29.09.2021, 18:29
    Гость: Предлагаю

    подать президентский дворец ротенберга, он все равно не его, а деньги направить в спортшколы.

  4. 29.09.2021, 18:25
    Гость: Может

    обязать платить навок при покупке усадьбы в Майами, соловьевых при покупки усадеб в Италии?

  5. 29.09.2021, 17:32
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    С каждого барана взимать клок шерсти с промежности задних ног за то ,что удостоился родиться на территории РФ.
    С каждого родителя барана взимать клок шерсти с промежности передних ног за то, что Кремль не помешал ему выращивать потомка.
    Кремль выражает сожаление, что на баране больше не осталось места с волосами и ему (Кремлю) приходится ограничивать свою деятельность по изысканию возможности чего нибудь еще урвать.
    Мне думается, что натурализованные РФ спортсмены не оплачивали своим странам за то, что имели несчастье там родиться.

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