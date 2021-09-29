Спортсменов могут обязать платить спортшколам при отъезде за рубеж

13:07 29.09.2021

Молодых спортсменов, в случае их перехода в зарубежные клубы, могут обязать платить компенсацию подготовившим их спортивным организациям, пишет РБК. Соответствующий законопроект об ограничениях на переход молодых спортсменов в зарубежные клубы внесло правительство России в Госдуму.

Согласно документу, российские спортсмены в возрасте до 23 лет в случае их найма за рубежом должны будут выплатить компенсации. Перечень подпадающих под ограничение видов спорта, размер и порядок выплаты будут устанавливаться Минспорта после консультаций с российскими спортивными организациями. Освободить от выплаты таких компенсаций в виде исключения планируется тех спортсменов, которым не поступают предложения от российских спортивных клубов.

Авторы инициативы отмечают, что иностранные спортивные организации пользуются пробелами в российском законодательстве и приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат, так как эти спортсмены еще проходят подготовку и не оформили трудовые отношения с клубами в России.

«Российский профессиональный спортивный клуб или организация <…>, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесенные на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена. При этом иностранная спортивная организация зачастую не вкладывается дополнительно в развитие такого спортсмена», — подчеркивают они.