Сборная России по футболу не смогла обыграть Хорватию в отборочном матче ЧМ

19:37 14.11.2021

Футболисты сборной России уступили команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Теперь россияне сыграют в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве в Катаре, сообщает "Р-Спорт".

Встреча группы H, прошедшая на стадионе "Полюд" в хорватском Сплите, завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил российский защитник Федор Кудряшов.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.