Сборная России по футболу не смогла обыграть Хорватию в отборочном матче ЧМ

Футболисты сборной России уступили команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Теперь россияне сыграют в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве в Катаре, сообщает "Р-Спорт".

Встреча группы H, прошедшая на стадионе "Полюд" в хорватском Сплите, завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил российский защитник Федор Кудряшов.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2021, 00:32
    Гость: Иван Иваныч

    Слово контратаки звучит преувеличением. Контратака была одна, когда справа прострелили во вратаря. Головин имел сильнейший удар, просто пушка, сегодня разок навесил слева, никто не побежал. Дзюба бесполезен, он ждёт навеса на башку пассивно. А то что технаря не хватало, это факт. Но такое сегодня поколение.

  4. 14.11.2021, 23:27
    Гость: личный опыт

    Опять не согласен. Страна Хорватия не обеспечила проведение матча в нормальных условиях: дренажная система не справилась с ливнем. Это проблема хорватов. Сборной России не обеспечили нормальные условия для игры.
    Это сказалось на условиях игры и привело в итоге к ошибке Кудряшова.
    Поэтому должна быть переигровка.
    Не дадут переигровку, полюбасу опустим хорватов на ремонт стадиона.
    Да и "Слава украине" прощать им нельзя.

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