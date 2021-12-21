Загитова получила 1,2 млн рублей из бюджета РФ за выступления на шоу Навки

Стал известен гонорар олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой за два выступления в Дубае (ОАЭ). 4 и 5 декабря в Дубае Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Гонорар составил 1 282 000 рублей, сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Отмечается, что источником финансирования услуг 19-летней фигуристки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Алина Загитова в 2019 году приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 22:35
    Гость: Ник

    А где счетная палата,прокуратура? Почему за 10 минут частного проката на льду в Дубае российские налогоплательщики должны платить Загитовой 1,2 миллиона рублей?

  2. 21.12.2021, 20:23
    Гость: злобные завистники и подлые агенты госдепа

    Не понимают, что в стране просто переизбыток денег, поскольку, см.соседнюю ветку, "Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии".

  3. 21.12.2021, 20:11
    Гость: кто-нить может пояснить

    Какого хрена участники коммерческого шоу Навки оплачивкются из госбюджета? Ах, да, у нее муж к обнуленышу вхож... Вопрос занулился!

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