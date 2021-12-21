Загитова получила 1,2 млн рублей из бюджета РФ за выступления на шоу Навки

16:55 21.12.2021

Стал известен гонорар олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой за два выступления в Дубае (ОАЭ). 4 и 5 декабря в Дубае Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Гонорар составил 1 282 000 рублей, сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Отмечается, что источником финансирования услуг 19-летней фигуристки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Алина Загитова в 2019 году приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.