Загитова получила 1,2 млн рублей из бюджета РФ за выступления на шоу Навки
Стал известен гонорар олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой за два выступления в Дубае (ОАЭ). 4 и 5 декабря в Дубае Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Гонорар составил 1 282 000 рублей, сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.
Отмечается, что источником финансирования услуг 19-летней фигуристки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.
Алина Загитова в 2019 году приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А где счетная палата,прокуратура? Почему за 10 минут частного проката на льду в Дубае российские налогоплательщики должны платить Загитовой 1,2 миллиона рублей?
Не понимают, что в стране просто переизбыток денег, поскольку, см.соседнюю ветку, "Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии".
Какого хрена участники коммерческого шоу Навки оплачивкются из госбюджета? Ах, да, у нее муж к обнуленышу вхож... Вопрос занулился!
Теперь еще жену Навкина будем содержать за госсчет.
Гражданку США.
запрыгнула на шею народа.